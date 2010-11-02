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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4959496049614962

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 16:49

СЕП сегодня отправлял кто-то? Уже больше 3 часов висит.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 17:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

если открыть Форвард Ощадний Рахунок - его видно в мобильном приложении? деньги переводить можно?
wtf
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 17:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

Vorlon написав:Как можно наслаждаться жизнью когда тебя вынуждают носить мешок денег и посещать отделение в эпоху эпидемии?


А зачем мешок носить? Разве нельзя с той же пенсионной снять перед пополнением счета с плюсами?
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 17:39

  wtf написав:если открыть Форвард Ощадний Рахунок - его видно в мобильном приложении? деньги переводить можно?

Не видно. Пишет "у вас нет счетов", хотя открывал ощадный и в прошлой версии интернет-банкинга его было видно.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 17:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Bosstone написав:Не видно.

а в веб-версии он есть?
wtf
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 18:35

  wtf написав:
  Bosstone написав:Не видно.

а в веб-версии он есть?
Нет
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 19:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

Bosstone написав:
  wtf написав:если открыть Форвард Ощадний Рахунок - его видно в мобильном приложении? деньги переводить можно?

Не видно. Пишет "у вас нет счетов", хотя открывал ощадный и в прошлой версии интернет-банкинга его было видно.
У меня в приложении есть. И пару текущих тоже видно. Открывал давно в отделении.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 19:06

  lel написав:
Bosstone написав:
  wtf написав:если открыть Форвард Ощадний Рахунок - его видно в мобильном приложении? деньги переводить можно?

Не видно. Пишет "у вас нет счетов", хотя открывал ощадный и в прошлой версии интернет-банкинга его было видно.
У меня в приложении есть. И пару текущих тоже видно. Открывал давно в отделении.

Аналогично. Видны и +++, и счета в баксах и гривне под депо програмы, и просто текущие. Все в аппке. Тоже все открывались в отделении
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 19:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

Тогда остается только вариант, что мой ощадный закрыли за неактивность
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 21:52

  wtf написав:если открыть Форвард Ощадний Рахунок - его видно в мобильном приложении? деньги переводить можно?


усі рахунки видні і в моб. додатку і в веб ІБ банку
greenozon
 
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