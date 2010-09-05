Абсолютно все счета видно, но если это будут валютные счета, то с ними засада - перевести с текущего на ощадный, например, просто так средствами приложения не получится
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 вер, 2021 17:46
Re: Форвард Банк Forward Bank
Абсолютно все счета видно, но если это будут валютные счета, то с ними засада - перевести с текущего на ощадный, например, просто так средствами приложения не получится
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