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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4960496149624963

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 17:46

Re: Форвард Банк Forward Bank

greenozon написав:
  wtf написав:если открыть Форвард Ощадний Рахунок - его видно в мобильном приложении? деньги переводить можно?


усі рахунки видні і в моб. додатку і в веб ІБ банку
Абсолютно все счета видно, но если это будут валютные счета, то с ними засада - перевести с текущего на ощадный, например, просто так средствами приложения не получится
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 19:55

У скунса СЕП 23\7?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 20:23

  lloydbanksua написав:У скунса СЕП 23\7?

10(9)/5
что отправка что прием
cohan
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  #<1 ... 4960496149624963
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