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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4960496149624963

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 17:46

Re: Форвард Банк Forward Bank

greenozon написав:
  wtf написав:если открыть Форвард Ощадний Рахунок - его видно в мобильном приложении? деньги переводить можно?


усі рахунки видні і в моб. додатку і в веб ІБ банку
Абсолютно все счета видно, но если это будут валютные счета, то с ними засада - перевести с текущего на ощадный, например, просто так средствами приложения не получится
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 19:55

У скунса СЕП 23\7?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 20:23

  lloydbanksua написав:У скунса СЕП 23\7?

10(9)/5
что отправка что прием
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 11:38

  Вкладчик1234 написав:Сегодня деньги (6000грн), которые "потерялись" чуть более недели назад, при пополнении через приложение с другой карты, - нашлись.
Степень влияния обращения в НБУ на решение этого вопроса - остаётся неизвестной. Но кажется, это добавило "приоритетности".
Не исключаю, что и без этого бы нашли - но наверно искали бы дольше

Та сама ситуація.

Вчорашніх дві неспішних тянучок з Моно(пропадала кнопка Підтвердити в додатку моні) на 2*1,5к сьогодні відображається по картці як "-3000,00". :(
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 14:29

аналогічно дещо схожа ситуація - на коко-дебит не тягне з моно уже 6-7 операцію поспіль.
перша операція на 22к з моно пройшла успішно, усі інші - Операція неуспішна. Причому - на дві картки - і пенсійну, і дебетову.
Одна кура на ГЛ, навіть не авторизувавши мене як клієнта для вивчення питання по суті, зі словами "я вам дАступнА абъясняю, вінават другой банк" була проінформована про напрямок її руху у культурній манері і кинула трубку.
Інша досі 9 хвилин намагається щось уточнити у таких самих, як і вона.
Завіса.
Підтримка - дно. Аналогічна операція при поповненні карток з моно танучкою скунса спостерігалась і минулго місяця. Лікується незрозумілими маніпуляціями. Про ліміти на тянучку ГЛ не обізнана, каже - нема такого. Хзн ...
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 14:51

  stas_rst написав:перша операція на 22к з моно пройшла успішно, усі інші - Операція неуспішна.

Скромнее надо быть
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 14:53

mustbe на скільки скромнішим ? обмежень же добових до 49999 ніби немає ... іто не факт, а тільки слова ГЛ.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 15:26

  stas_rst написав:аналогічно дещо схожа ситуація - на коко-дебит не тягне з моно уже 6-7 операцію поспіль.
перша операція на 22к з моно пройшла успішно, усі інші - Операція неуспішна. Причому - на дві картки - і пенсійну, і дебетову.
Одна кура на ГЛ, навіть не авторизувавши мене як клієнта для вивчення питання по суті, зі словами "я вам дАступнА абъясняю, вінават другой банк" була проінформована про напрямок її руху у культурній манері і кинула трубку.
Інша досі 9 хвилин намагається щось уточнити у таких самих, як і вона.
Завіса.
Підтримка - дно. Аналогічна операція при поповненні карток з моно танучкою скунса спостерігалась і минулго місяця. Лікується незрозумілими маніпуляціями. Про ліміти на тянучку ГЛ не обізнана, каже - нема такого. Хзн ...

моно вимахується. було таке
завтра вже піде. навряд сьогодні випустить
wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 16:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

Совокупить +++ с Минфином не вышло. В отделении отказались наотрез.
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