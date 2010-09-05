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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 вер, 2021 17:46
greenozon написав: wtf написав:
если открыть Форвард Ощадний Рахунок - его видно в мобильном приложении? деньги переводить можно?
усі рахунки видні і в моб. додатку і в веб ІБ банку
Абсолютно все счета видно, но если это будут валютные счета, то с ними засада - перевести с текущего на ощадный, например, просто так средствами приложения не получится
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Додано: Нед 12 вер, 2021 19:55
У скунса СЕП 23\7?
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lloydbanksua
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Додано: Нед 12 вер, 2021 20:23
lloydbanksua написав:
У скунса СЕП 23\7?
10(9)/5
что отправка что прием
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Додано: Пон 13 вер, 2021 11:38
Вкладчик1234 написав:
Сегодня деньги (6000грн), которые "потерялись" чуть более недели назад, при пополнении через приложение с другой карты, - нашлись.
Степень влияния обращения в НБУ на решение этого вопроса - остаётся неизвестной. Но кажется, это добавило "приоритетности".
Не исключаю, что и без этого бы нашли - но наверно искали бы дольше
Та сама ситуація.
Вчорашніх дві неспішних тянучок з Моно(пропадала кнопка Підтвердити в додатку моні) на 2*1,5к сьогодні відображається по картці як "-3000,00".
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Додано: Пон 13 вер, 2021 14:29
аналогічно дещо схожа ситуація - на коко-дебит не тягне з моно уже 6-7 операцію поспіль.
перша операція на 22к з моно пройшла успішно, усі інші - Операція неуспішна. Причому - на дві картки - і пенсійну, і дебетову.
Одна кура на ГЛ, навіть не авторизувавши мене як клієнта для вивчення питання по суті, зі словами "я вам дАступнА абъясняю, вінават другой банк" була проінформована про напрямок її руху у культурній манері і кинула трубку.
Інша досі 9 хвилин намагається щось уточнити у таких самих, як і вона.
Завіса.
Підтримка - дно. Аналогічна операція при поповненні карток з моно танучкою скунса спостерігалась і минулго місяця. Лікується незрозумілими маніпуляціями. Про ліміти на тянучку ГЛ не обізнана, каже - нема такого. Хзн ...
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Додано: Пон 13 вер, 2021 14:51
stas_rst написав:
перша операція на 22к з моно пройшла успішно, усі інші - Операція неуспішна.
Скромнее надо быть
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mustbe
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Додано: Пон 13 вер, 2021 14:53
mustbe на скільки скромнішим ? обмежень же добових до 49999 ніби немає ... іто не факт, а тільки слова ГЛ.
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Додано: Пон 13 вер, 2021 15:26
stas_rst написав:
аналогічно дещо схожа ситуація - на коко-дебит не тягне з моно уже 6-7 операцію поспіль.
перша операція на 22к з моно пройшла успішно, усі інші - Операція неуспішна. Причому - на дві картки - і пенсійну, і дебетову.
Одна кура на ГЛ, навіть не авторизувавши мене як клієнта для вивчення питання по суті, зі словами "я вам дАступнА абъясняю, вінават другой банк" була проінформована про напрямок її руху у культурній манері і кинула трубку.
Інша досі 9 хвилин намагається щось уточнити у таких самих, як і вона.
Завіса.
Підтримка - дно. Аналогічна операція при поповненні карток з моно танучкою скунса спостерігалась і минулго місяця. Лікується незрозумілими маніпуляціями. Про ліміти на тянучку ГЛ не обізнана, каже - нема такого. Хзн ...
моно вимахується. було таке
завтра вже піде. навряд сьогодні випустить
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Додано: Пон 13 вер, 2021 16:05
Совокупить +++ с Минфином не вышло. В отделении отказались наотрез.
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