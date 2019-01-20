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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4961496249634964

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 16:51

  stas_rst написав:По ходу, відображення суми навіть у виписці не гарантує наявності коштів на рахунку.

Да, это так.
На счёт деньги падают довольно быстро, на карту - чуть позже.
А доступными - становятся ещё позже. Час-два нужно подождать
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 19:20

  stas_rst написав:аналогічно дещо схожа ситуація - на коко-дебит не тягне з моно уже 6-7 операцію поспіль.
перша операція на 22к з моно пройшла успішно, усі інші - Операція неуспішна. Причому - на дві картки - і пенсійну, і дебетову.
Одна кура на ГЛ, навіть не авторизувавши мене як клієнта для вивчення питання по суті, зі словами "я вам дАступнА абъясняю, вінават другой банк" була проінформована про напрямок її руху у культурній манері і кинула трубку.
Інша досі 9 хвилин намагається щось уточнити у таких самих, як і вона.
Завіса.
Підтримка - дно. Аналогічна операція при поповненні карток з моно танучкою скунса спостерігалась і минулго місяця. Лікується незрозумілими маніпуляціями. Про ліміти на тянучку ГЛ не обізнана, каже - нема такого. Хзн ...

У меня не так давно был очень интересный опыт: тянул с Белой карты Моно Сенсом (зарабатывал бонусы). Больше 20000 за сутки вытянуть просто не давало. Причем даже не 20000, а 19999. Я не выдержал, написал в поддержку, а мне: "Стоит такое ограничение. В день до 20000. Нет, ровно 20000 нельзя, только до. 19999 можно. Снять ограничение? Никак нельзя"
Поэтому мне дико интересно, как у Вас еще 22к пропустило.
И .. кура с поддержки Форварда права: тут не они виноваты.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 19:34

У мони именно лимит на тянучку с аллы - до 20к. По скунсу такого ограничения нет (в смысле оно наверняка есть, но выше)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 20:22

  mustbe написав:
  stas_rst написав:По ходу, відображення суми навіть у виписці не гарантує наявності коштів на рахунку.

Да, это так.
На счёт деньги падают довольно быстро, на карту - чуть позже.
А доступными - становятся ещё позже. Час-два нужно подождать

В мене десь 35 хвилин після заходу на рахунок потрібно для доступності на картці, приблизно.
kreuz
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 20:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Искатель написав:Поэтому мне дико интересно, как у Вас еще 22к пропустило.
И .. кура с поддержки Форварда права: тут не они виноваты.

я вас здивую - були місяці, коли я у першій операції проганяв більше (під 25-30), а з другої починало блочити дико. Потім або СЕП ззовні (як і сьогодні), або через певний час пускало з вебки.
Кура №1 почала бикувати, навіть не ідентифікувавши мене. Тупо відлуп "че приперся, я тут інсту сматру".
Кура №2 розбиралась більше 18 хв. і таки підтвердила відсутність обмеження при зарахуванні ззовні. Хоча бачить тільки успішну на 22К, а от подальші спроби з відмовами не бачить. При цьому моно видавав кнопку "підтвердити", а при поверненні у вікно скунса - хрестик і пока-пока.
Ліміти стоять тільки на розрахунок і зняття готівки. Їх можна міняти в особ.кабінеті. Не пробував поки, готівкою не граюсь, розрахунки на суми більше лімітних скунсом не проводжу.
Ймовірно, моно виставляє ліміти, однак минулого місяця, при відлупі тянучки на дебетову 15% після першої операції, через якийсь час залетіло на пенсійну, хоча довелось почекати пару годин.
ІМХО, моно ставить блок свій, а форвард - свій, про що курам невідомо. Але ці блоки таки тимчасові і не прив"язані до доби.
Ще раз запевнили, що на вхід ззовні ліміту нема для карток скунса.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 21:02

  Flamingo написав:У мони именно лимит на тянучку с аллы - до 20к. По скунсу такого ограничения нет (в смысле оно наверняка есть, но выше)

Да? Я думал, у них этот лимит - для всех карт...
Искатель
 
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