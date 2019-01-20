Да, это так.
На счёт деньги падают довольно быстро, на карту - чуть позже.
А доступными - становятся ещё позже. Час-два нужно подождать
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 вер, 2021 16:51
Додано: Пон 13 вер, 2021 19:20
У меня не так давно был очень интересный опыт: тянул с Белой карты Моно Сенсом (зарабатывал бонусы). Больше 20000 за сутки вытянуть просто не давало. Причем даже не 20000, а 19999. Я не выдержал, написал в поддержку, а мне: "Стоит такое ограничение. В день до 20000. Нет, ровно 20000 нельзя, только до. 19999 можно. Снять ограничение? Никак нельзя"
Поэтому мне дико интересно, как у Вас еще 22к пропустило.
И .. кура с поддержки Форварда права: тут не они виноваты.
Додано: Пон 13 вер, 2021 19:34
У мони именно лимит на тянучку с аллы - до 20к. По скунсу такого ограничения нет (в смысле оно наверняка есть, но выше)
Додано: Пон 13 вер, 2021 20:22
В мене десь 35 хвилин після заходу на рахунок потрібно для доступності на картці, приблизно.
Додано: Пон 13 вер, 2021 20:57
Re: Форвард Банк Forward Bank
я вас здивую - були місяці, коли я у першій операції проганяв більше (під 25-30), а з другої починало блочити дико. Потім або СЕП ззовні (як і сьогодні), або через певний час пускало з вебки.
Кура №1 почала бикувати, навіть не ідентифікувавши мене. Тупо відлуп "че приперся, я тут інсту сматру".
Кура №2 розбиралась більше 18 хв. і таки підтвердила відсутність обмеження при зарахуванні ззовні. Хоча бачить тільки успішну на 22К, а от подальші спроби з відмовами не бачить. При цьому моно видавав кнопку "підтвердити", а при поверненні у вікно скунса - хрестик і пока-пока.
Ліміти стоять тільки на розрахунок і зняття готівки. Їх можна міняти в особ.кабінеті. Не пробував поки, готівкою не граюсь, розрахунки на суми більше лімітних скунсом не проводжу.
Ймовірно, моно виставляє ліміти, однак минулого місяця, при відлупі тянучки на дебетову 15% після першої операції, через якийсь час залетіло на пенсійну, хоча довелось почекати пару годин.
ІМХО, моно ставить блок свій, а форвард - свій, про що курам невідомо. Але ці блоки таки тимчасові і не прив"язані до доби.
Ще раз запевнили, що на вхід ззовні ліміту нема для карток скунса.
Додано: Пон 13 вер, 2021 21:02
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|