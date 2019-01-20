Додано: Пон 13 вер, 2021 20:57

Искатель написав: Поэтому мне дико интересно, как у Вас еще 22к пропустило.

И .. кура с поддержки Форварда права: тут не они виноваты. Поэтому мне дико интересно, как у Вас еще 22к пропустило.И .. кура с поддержки Форварда права: тут не они виноваты.

я вас здивую - були місяці, коли я у першій операції проганяв більше (під 25-30), а з другої починало блочити дико. Потім або СЕП ззовні (як і сьогодні), або через певний час пускало з вебки.Кура №1 почала бикувати, навіть не ідентифікувавши мене. Тупо відлуп "че приперся, я тут інсту сматру".Кура №2 розбиралась більше 18 хв. і таки підтвердила відсутність обмеження при зарахуванні ззовні. Хоча бачить тільки успішну на 22К, а от подальші спроби з відмовами не бачить. При цьому моно видавав кнопку "підтвердити", а при поверненні у вікно скунса - хрестик і пока-пока.Ліміти стоять тільки на розрахунок і зняття готівки. Їх можна міняти в особ.кабінеті. Не пробував поки, готівкою не граюсь, розрахунки на суми більше лімітних скунсом не проводжу.Ймовірно, моно виставляє ліміти, однак минулого місяця, при відлупі тянучки на дебетову 15% після першої операції, через якийсь час залетіло на пенсійну, хоча довелось почекати пару годин.ІМХО, моно ставить блок свій, а форвард - свій, про що курам невідомо. Але ці блоки таки тимчасові і не прив"язані до доби.Ще раз запевнили, що на вхід ззовні ліміту нема для карток скунса.