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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 вер, 2021 11:36
Ethereum написав:
В кого теж форвард дебітка 15 гр зняла. Пише : Начисление ежемесячной льготной платы за ведение счета
На рахунку завжди більше 1000 гр. В чому проблема?
В родном отделении при получении снимали галочку - типа выписка по счету-она платная
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