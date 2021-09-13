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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4962496349644965

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 11:36

  Ethereum написав:В кого теж форвард дебітка 15 гр зняла. Пише : Начисление ежемесячной льготной платы за ведение счета
На рахунку завжди більше 1000 гр. В чому проблема?

В родном отделении при получении снимали галочку - типа выписка по счету-она платная
хуторянка
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 15:42

  хуторянка написав:
  Ethereum написав:В кого теж форвард дебітка 15 гр зняла. Пише : Начисление ежемесячной льготной платы за ведение счета
На рахунку завжди більше 1000 гр. В чому проблема?

В родном отделении при получении снимали галочку - типа выписка по счету-она платная


Яка виписка? Заходжу онлайн ,ніколи виписки не робив.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 17:17

  Ethereum написав:
  хуторянка написав:
  Ethereum написав:В кого теж форвард дебітка 15 гр зняла. Пише : Начисление ежемесячной льготной платы за ведение счета
На рахунку завжди більше 1000 гр. В чому проблема?

В родном отделении при получении снимали галочку - типа выписка по счету-она платная


Яка виписка? Заходжу онлайн ,ніколи виписки не робив.


а на електронну пошту раз в місяць приходять листи із випискою?
тема листа - "Выписка по договору"
у вкладенні - пдф із проводками за місяць
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 18:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

greenozon, получаю сию выписку ежемесячно на свой email по кредитной без лимита и дебетовой карте КОКО. Ни копейки не взял банк за это.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 18:39

  MASolomko написав:greenozon, получаю сию выписку ежемесячно на свой email по кредитной без лимита и дебетовой карте КОКО. Ни копейки не взял банк за это.


аналогічно!
треба вияснити за що банк чарджить людину вище
greenozon
 
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