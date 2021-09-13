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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 вер, 2021 11:36
Ethereum написав:
В кого теж форвард дебітка 15 гр зняла. Пише : Начисление ежемесячной льготной платы за ведение счета
На рахунку завжди більше 1000 гр. В чому проблема?
В родном отделении при получении снимали галочку - типа выписка по счету-она платная
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хуторянка
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Додано: Вів 14 вер, 2021 15:42
хуторянка написав: Ethereum написав:
В кого теж форвард дебітка 15 гр зняла. Пише : Начисление ежемесячной льготной платы за ведение счета
На рахунку завжди більше 1000 гр. В чому проблема?
В родном отделении при получении снимали галочку - типа выписка по счету-она платная
Яка виписка? Заходжу онлайн ,ніколи виписки не робив.
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Ethereum
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Додано: Вів 14 вер, 2021 17:17
Ethereum написав: хуторянка написав: Ethereum написав:
В кого теж форвард дебітка 15 гр зняла. Пише : Начисление ежемесячной льготной платы за ведение счета
На рахунку завжди більше 1000 гр. В чому проблема?
В родном отделении при получении снимали галочку - типа выписка по счету-она платная
Яка виписка? Заходжу онлайн ,ніколи виписки не робив.
а на електронну пошту раз в місяць приходять листи із випискою?
тема листа - "Выписка по договору"
у вкладенні - пдф із проводками за місяць
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greenozon
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Додано: Вів 14 вер, 2021 18:24
greenozon, получаю сию выписку ежемесячно на свой email по кредитной без лимита и дебетовой карте КОКО. Ни копейки не взял банк за это.
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MASolomko
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Додано: Вів 14 вер, 2021 18:39
MASolomko написав:
greenozon, получаю сию выписку ежемесячно на свой email по кредитной без лимита и дебетовой карте КОКО. Ни копейки не взял банк за это.
аналогічно!
треба вияснити за що банк чарджить людину вище
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greenozon
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