Форвард Банк Forward Bank
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Додано: Вів 14 вер, 2021 11:36
Ethereum написав:
В кого теж форвард дебітка 15 гр зняла. Пише : Начисление ежемесячной льготной платы за ведение счета
На рахунку завжди більше 1000 гр. В чому проблема?
В родном отделении при получении снимали галочку - типа выписка по счету-она платная
хуторянка
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Додано: Вів 14 вер, 2021 15:42
хуторянка написав: Ethereum написав:
В кого теж форвард дебітка 15 гр зняла. Пише : Начисление ежемесячной льготной платы за ведение счета
На рахунку завжди більше 1000 гр. В чому проблема?
В родном отделении при получении снимали галочку - типа выписка по счету-она платная
Яка виписка? Заходжу онлайн ,ніколи виписки не робив.
Ethereum
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Додано: Вів 14 вер, 2021 17:17
Ethereum написав: хуторянка написав: Ethereum написав:
В кого теж форвард дебітка 15 гр зняла. Пише : Начисление ежемесячной льготной платы за ведение счета
На рахунку завжди більше 1000 гр. В чому проблема?
В родном отделении при получении снимали галочку - типа выписка по счету-она платная
Яка виписка? Заходжу онлайн ,ніколи виписки не робив.
а на електронну пошту раз в місяць приходять листи із випискою?
тема листа - "Выписка по договору"
у вкладенні - пдф із проводками за місяць
greenozon
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Додано: Вів 14 вер, 2021 18:24
greenozon, получаю сию выписку ежемесячно на свой email по кредитной без лимита и дебетовой карте КОКО. Ни копейки не взял банк за это.
MASolomko
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Додано: Вів 14 вер, 2021 18:39
MASolomko написав:
greenozon, получаю сию выписку ежемесячно на свой email по кредитной без лимита и дебетовой карте КОКО. Ни копейки не взял банк за это.
аналогічно!
треба вияснити за що банк чарджить людину вище
greenozon
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Додано: Вів 14 вер, 2021 19:10
Кащей написав:
2. Открытие +++ в отделении.
где найти эти плюсы на сайте банка?
novichok
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Додано: Вів 14 вер, 2021 19:22
novichok написав: Кащей написав:
2. Открытие +++ в отделении.
где найти эти плюсы на сайте банка?
На этом форуме эта ссылка встречается многократно - без труда нашел пролистав менее десятка страниц назад.
Чтите
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /bonus.pdf
Flamingo
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Додано: Сер 15 вер, 2021 08:08
stas_rst написав:добавлю ще керосину у полум"я: о 16.05 з моно вийшов СЕП на скунс, о 17.25 СЕП зайшов на скунс, у виписці коректна сума. При спробі перекинути із однієї картки на іншу в межах скунса суму, більшу за ту, яка була наявна до заходу СЕП, вибиває помилку - недостатньо коштів. Напр. до заходу СЕП було умовно 2к, кинув СЕПом ще 2, у виписці відображає 4к. При спробі перекинути 3 видає недостачу. По ходу, відображення суми навіть у виписці не гарантує наявності коштів на рахунку.
Це давно так ( якщо не завжди). Стикнувся з цим місяці 3 тому: кошти зайшли СЕПом о 9, чекав десь до 12, щоб зміг далі перекинути
Rimlyanin1
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Додано: Сер 15 вер, 2021 08:17
greenozon Власне завжди віддаю перевагу в цифрі. Папір це для конкретних справ.
BìnhAutoDat
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Додано: Сер 15 вер, 2021 10:22
KVV написав:
Вчорашніх дві неспішних тянучок з Моно(пропадала кнопка Підтвердити в додатку моні) на 2*1,5к сьогодні відображається по картці як "-3000,00".
Мінус по картці зник самостійно як і дві "успішних" операції з виписки .
Нікуди не звертався.
KVV
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