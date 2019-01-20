Пошла по ссылке из сообщения на сайт банка. На депозитах мигнула надпись "до 15%" и быстро исчезла, прочитать нет возможности.
Можно для медлительных, что за акция ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 вер, 2021 16:19
Re: Форвард Банк Forward Bank
Пошла по ссылке из сообщения на сайт банка. На депозитах мигнула надпись "до 15%" и быстро исчезла, прочитать нет возможности.
Можно для медлительных, что за акция ?
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