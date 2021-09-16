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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 вер, 2021 16:19
Пошла по ссылке из сообщения на сайт банка. На депозитах мигнула надпись "до 15%" и быстро исчезла, прочитать нет возможности.
Можно для медлительных, что за акция
?
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Hella
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Додано: Чет 16 вер, 2021 16:38
Hella написав:
Пошла по ссылке из сообщения на сайт банка. На депозитах мигнула надпись "до 15%" и быстро исчезла, прочитать нет возможности.
Можно для медлительных, что за акция
?
так как официально такие проценты нельзя - думаю, все те же ++ счета
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cohan
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:10
cohan написав: Hella написав:
Пошла по ссылке из сообщения на сайт банка. На депозитах мигнула надпись "до 15%" и быстро исчезла, прочитать нет возможности.
Можно для медлительных, что за акция
?
так как официально такие проценты нельзя - думаю, все те же ++ счета
Спасибо, зайду в отделение.
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Hella
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