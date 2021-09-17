Пошла по ссылке из сообщения на сайт банка. На депозитах мигнула надпись "до 15%" и быстро исчезла, прочитать нет возможности.
Можно для медлительных, что за акция ?
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Додано: Чет 16 вер, 2021 16:19
Re: Форвард Банк Forward Bank
Пошла по ссылке из сообщения на сайт банка. На депозитах мигнула надпись "до 15%" и быстро исчезла, прочитать нет возможности.
Можно для медлительных, что за акция ?
Додано: Чет 16 вер, 2021 16:38
Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:10
Додано: П'ят 17 вер, 2021 17:41
Re: Форвард Банк Forward Bank
Поддержка банка сейчас хромает на голову...
Оплачивал коммуналку еще в прошлом году, квитанцию которую банк предоставляет в эллектроном виде можно подтереться, в ней указан перечен коммунальных услуг которые оплачивались и общая сумма. Как мне от поддержки добится, чтобы предоставили нормальную квитанцию? Квитанция нужна чтобы вернуть переплату за коммуналку.
Додано: Суб 18 вер, 2021 13:25
Re: Форвард Банк Forward Bank
В отделении сказали, что до 15% (вроде 14,75) это при перевкладе.
А если новый - то 13,75%. И по схеме - 8 с чем-то ежемесячно, остальные 5 раз в квартал.
Цифры точно не помню, но общая мысль ясна ) .
Додано: Суб 18 вер, 2021 18:28
Поясните тему.
прошу пояснить тему, что делать?
заканчивается депозит в банке форвард, вклад откривался онлайн.
Как и куда можно егопристроить в форваде с мах %% ставкой , что делать, каков алгоритм.
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