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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4963496449654966

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

Пошла по ссылке из сообщения на сайт банка. На депозитах мигнула надпись "до 15%" и быстро исчезла, прочитать нет возможности.
Можно для медлительных, что за акция :)?
Hella
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 16:38

  Hella написав:Пошла по ссылке из сообщения на сайт банка. На депозитах мигнула надпись "до 15%" и быстро исчезла, прочитать нет возможности.
Можно для медлительных, что за акция :)?


так как официально такие проценты нельзя - думаю, все те же ++ счета
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 10:10

  cohan написав:
  Hella написав:Пошла по ссылке из сообщения на сайт банка. На депозитах мигнула надпись "до 15%" и быстро исчезла, прочитать нет возможности.
Можно для медлительных, что за акция :)?


так как официально такие проценты нельзя - думаю, все те же ++ счета


Спасибо, зайду в отделение.
Hella
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 17:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

Поддержка банка сейчас хромает на голову...
Оплачивал коммуналку еще в прошлом году, квитанцию которую банк предоставляет в эллектроном виде можно подтереться, в ней указан перечен коммунальных услуг которые оплачивались и общая сумма. Как мне от поддержки добится, чтобы предоставили нормальную квитанцию? Квитанция нужна чтобы вернуть переплату за коммуналку.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 07:07

А что вас тогда не устраивает в квитанции ?
diplomnet
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 07:29

нда, возврат переплаты стоит этих напрягов :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 08:20

Говорите смешно ... От у людей проблемы :)
diplomnet
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 13:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

В отделении сказали, что до 15% (вроде 14,75) это при перевкладе.
А если новый - то 13,75%. И по схеме - 8 с чем-то ежемесячно, остальные 5 раз в квартал.
Цифры точно не помню, но общая мысль ясна ) .
Hella
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 вер, 2021 18:28

Поясните тему.

прошу пояснить тему, что делать?
заканчивается депозит в банке форвард, вклад откривался онлайн.
Как и куда можно егопристроить в форваде с мах %% ставкой , что делать, каков алгоритм.
Сроки и условия.
Goodman
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