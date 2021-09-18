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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 вер, 2021 02:48
Goodman написав:
прошу пояснить тему, что делать? заканчивается депозит в банке форвард, вклад откривался онлайн. Как и куда можно егопристроить в форваде с мах %% ставкой , что делать, каков алгоритм. Сроки и условия.
Оформить в отделении акционный депо с текущими счетами +++. Актуальную ставку коллеги написали выше.
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