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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 вер, 2021 02:48
Goodman написав:
прошу пояснить тему, что делать? заканчивается депозит в банке форвард, вклад откривался онлайн. Как и куда можно егопристроить в форваде с мах %% ставкой , что делать, каков алгоритм. Сроки и условия.
Оформить в отделении акционный депо с текущими счетами +++. Актуальную ставку коллеги написали выше.
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lloydbanksua
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Додано: Нед 19 вер, 2021 08:26
А что тут для валютного депо, никаких плюсов не предусмотрено?
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Zonenor
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Додано: Нед 19 вер, 2021 08:47
Zonenor написав:
А что тут для валютного депо, никаких плюсов не предусмотрено?
Побойтесь бога - тут плата за остаток на текущем выше чем срочные валютные депозиты на год почти всех банков БСУ. Какие еще плюсы нужны?
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Flamingo
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