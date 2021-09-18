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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4964496549664967

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 02:48

  Goodman написав:прошу пояснить тему, что делать? заканчивается депозит в банке форвард, вклад откривался онлайн. Как и куда можно егопристроить в форваде с мах %% ставкой , что делать, каков алгоритм. Сроки и условия.

Оформить в отделении акционный депо с текущими счетами +++. Актуальную ставку коллеги написали выше.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 08:26

А что тут для валютного депо, никаких плюсов не предусмотрено?
Zonenor
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 08:47

  Zonenor написав:А что тут для валютного депо, никаких плюсов не предусмотрено?

Побойтесь бога - тут плата за остаток на текущем выше чем срочные валютные депозиты на год почти всех банков БСУ. Какие еще плюсы нужны? ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 14:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

  diplomnet написав:А что вас тогда не устраивает в квитанции ?

Опять этот дурацкий вопрос... :D Нужно видеть сумму по конкретной услуге, а не сколько было оплачено всего, я знаю что конкретно Газ было оплачено 2000грн, но в чеке указано 5000грн.
vpchelko
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  #<1 ... 4964496549664967
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