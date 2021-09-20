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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 вер, 2021 02:48
Goodman написав:
прошу пояснить тему, что делать? заканчивается депозит в банке форвард, вклад откривался онлайн. Как и куда можно егопристроить в форваде с мах %% ставкой , что делать, каков алгоритм. Сроки и условия.
Оформить в отделении акционный депо с текущими счетами +++. Актуальную ставку коллеги написали выше.
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Додано: Нед 19 вер, 2021 08:26
А что тут для валютного депо, никаких плюсов не предусмотрено?
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Zonenor
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Додано: Нед 19 вер, 2021 08:47
Zonenor написав:
А что тут для валютного депо, никаких плюсов не предусмотрено?
Побойтесь бога - тут плата за остаток на текущем выше чем срочные валютные депозиты на год почти всех банков БСУ. Какие еще плюсы нужны?
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Flamingo
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Додано: Нед 19 вер, 2021 14:55
diplomnet написав:
А что вас тогда не устраивает в квитанции ?
Опять этот дурацкий вопрос...
Нужно видеть сумму по конкретной услуге, а не сколько было оплачено всего, я знаю что конкретно Газ было оплачено 2000грн, но в чеке указано 5000грн.
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vpchelko
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Додано: Вів 21 вер, 2021 17:34
Goodman написав:
прошу пояснить тему, что делать?
заканчивается депозит в банке форвард, вклад откривался онлайн.
Как и куда можно его пристроить в форваде с мах %% ставкой , что делать, каков алгоритм.
Сроки и условия.
Условия с мах %% ставкой: - если депозит в этом банке только что закончился, то надо ждать не менее недели, чтобы открыть этот акционный депозит.
Т.е. надо ждать неделю, как минимум.
Акция проводится до 30 сентября включительно
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lubopytnaya
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Додано: Вів 21 вер, 2021 17:41
lubopytnaya
Я открывал через 3 дня
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Rovdof
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Додано: Вів 21 вер, 2021 17:48
Rovdof написав:lubopytnaya
Я открывал через 3 дня
Ну, может, уже и отменили это условие.
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Додано: Вів 21 вер, 2021 17:56
У меня два депо открытых с +++
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demichh
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Додано: Вів 21 вер, 2021 18:01
demichh написав:
У меня два депо открытых с +++
А у меня "фонд" с этими тремя плюсиками
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lubopytnaya
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