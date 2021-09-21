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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 вер, 2021 18:46
Daswer вчера открывал, на год, пообещали 13,95%
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kostya77
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Додано: Вів 21 вер, 2021 19:58
kostya77 написав:Daswer
вчера открывал, на год, пообещали 13,95%
Тоже вчера открывала, пообещали 14%
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lubopytnaya
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