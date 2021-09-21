|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 вер, 2021 18:46
Daswer вчера открывал, на год, пообещали 13,95%
-
kostya77
-
-
- Повідомлень: 770
- З нами з: 27.05.14
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 вер, 2021 19:58
kostya77 написав:Daswer
вчера открывал, на год, пообещали 13,95%
Тоже вчера открывала, пообещали 14%
-
lubopytnaya
-
-
- Повідомлень: 4418
- З нами з: 06.04.15
- Подякував: 1327 раз.
- Подякували: 551 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 21 вер, 2021 21:19
lubopytnaya написав: kostya77 написав:Daswer
вчера открывал, на год, пообещали 13,95%
Тоже вчера открывала, пообещали 14%
14% если переразмещать закончившийся депозит (депозит "лояльный"), 13,95% если "новые деньги" (депозит "стандартный"). Киев, пр. Перемоги.
-
kostya77
-
-
- Повідомлень: 770
- З нами з: 27.05.14
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 вер, 2021 21:36
kostya77 написав:
вчера открывал, на год, пообещали 13,95%
lubopytnaya написав:
Тоже вчера открывала, пообещали 14%
а в договоре указано 8,75%?
получается,этот бонус ничем не гарантирован?
-
freerider
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 21.09.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 вер, 2021 21:41
Daswer написав:lubopytnaya
А если не было депо - то под какой процент получиться, если идти по +++++?
Мне +++++ не предлагали.
Но в первоначальном варианте было такое условие, что данный депозит можно открывать, только если у клиента не было в Банке закончившего предыдущего депо.
Пункт 4.12.1
Вознаграждение не выплачивается по операциям:
- в день совершения которых были сняты со счета деньги наличными в кассе Банка, или с помощью систем самообслуживания
- безналичный перевод денег со счета Банка на другой счет, открытый в другом банке на текущий /карточный счет
- счет/оплату товаров и услуг в размере полной или частичной операции
-
lubopytnaya
-
-
- Повідомлень: 4418
- З нами з: 06.04.15
- Подякував: 1327 раз.
- Подякували: 551 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|8312
|2010031
|
|
|98264
|12657121
|
|
|19375
|3051465
|
|