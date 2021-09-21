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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4965496649674968

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 18:46

Daswer вчера открывал, на год, пообещали 13,95%
kostya77
 
Повідомлень: 770
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Подякував: 36 раз.
Подякували: 75 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 19:58

  kostya77 написав:Daswer вчера открывал, на год, пообещали 13,95%

Тоже вчера открывала, пообещали 14%
lubopytnaya
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Повідомлень: 4418
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Подякував: 1327 раз.
Подякували: 551 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 21:19

  lubopytnaya написав:
  kostya77 написав:Daswer вчера открывал, на год, пообещали 13,95%

Тоже вчера открывала, пообещали 14%

14% если переразмещать закончившийся депозит (депозит "лояльный"), 13,95% если "новые деньги" (депозит "стандартный"). Киев, пр. Перемоги.
kostya77
 
Повідомлень: 770
З нами з: 27.05.14
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 21:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

  kostya77 написав:вчера открывал, на год, пообещали 13,95%

  lubopytnaya написав:Тоже вчера открывала, пообещали 14%

а в договоре указано 8,75%?
получается,этот бонус ничем не гарантирован?
freerider
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 21:41

  Daswer написав:lubopytnaya А если не было депо - то под какой процент получиться, если идти по +++++?

Мне +++++ не предлагали.

Но в первоначальном варианте было такое условие, что данный депозит можно открывать, только если у клиента не было в Банке закончившего предыдущего депо.
Пункт 4.12.1
Вознаграждение не выплачивается по операциям:
- в день совершения которых были сняты со счета деньги наличными в кассе Банка, или с помощью систем самообслуживания
- безналичный перевод денег со счета Банка на другой счет, открытый в другом банке на текущий /карточный счет
- счет/оплату товаров и услуг в размере полной или частичной операции
lubopytnaya
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Повідомлень: 4418
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Подякував: 1327 раз.
Подякували: 551 раз.
 
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  #<1 ... 4965496649674968
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