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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4968496949704971>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 08:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

  mustbe написав:Цена вопроса - один отгул в самом худшем случае.

А приехав в отделение окажется, что у них нет пластика Пенсионной карты.
barborys
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 08:12

  barborys написав:
  mustbe написав:Цена вопроса - один отгул в самом худшем случае.

А приехав в отделение окажется, что у них нет пластика Пенсионной карты.

Ага, ага
Кто хочет - тот ищет возможности, кто не хочет - ищет причины (с)
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 08:16

  mustbe написав:Если кто её ещё не получил - то только из-за собственной лени

Жадность побеждает лень.
  barborys написав:А приехав в отделение окажется, что у них нет пластика Пенсионной карты.

А позвонить в отделение слабо? Я перед тем, как ехать за пенсионкой, позвонил в отделение и поинтересовался. Мне вежливо ответили, что есть, приезжайте, мы вас ждём.
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 08:35

  Striker написав:
  mustbe написав:Если кто её ещё не получил - то только из-за собственной лени

Жадность побеждает лень.
  barborys написав:А приехав в отделение окажется, что у них нет пластика Пенсионной карты.

А позвонить в отделение слабо? Я перед тем, как ехать за пенсионкой, позвонил в отделение и поинтересовался. Мне вежливо ответили, что есть, приезжайте, мы вас ждём.

Ой ли. Я с женой оформлял пенсионки целый день в трёх отделениях Киева. В первом не оказалось пластика, во втором была очередь как в мавзолей и всего один менеджер. В третьем сказали, что пластик есть, оформляли почти два часа - программа висела. По итогу в этом отделении пластик закончился, девочки просто тупанули. Пришлось ехать во второе отделение, там уже выдали пластик без очереди, т.к. документы уже были готовы. При этом у девочки менеджера, сидели теже люди, что и при первом посещении, программа то висит.
Я вот думаю, что если б в третьем отделении не тупанули и сказали сразу что пластика нет. Фиг бы я за один день оформил карту.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 08:43

  Фантом написав:Я с женой оформлял пенсионки целый день в трёх отделениях Киева

Ну, всё надо делать вовремя.
Информация просочилась на форум где-то в середине апреля.
Тогда проблем с пластиком не было.
А если полгода ждать у моря погоды - то да, решить вопрос всё сложнее и сложнее
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 08:46

Re: Форвард Банк Forward Bank

  mustbe написав:Ну, всё надо делать вовремя.
Информация просочилась на форум где-то в середине апреля.
Тогда проблем с пластиком не было.

И даже тогда уже были проблемы. Я оформил 16 апреля и только во втором отделении. В первом сказали, что пластика нет и уже не будет.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 08:53

Руський Стандарт пішов в ріст
https://www.banki.ru/banks/ratings/?BAN ... 2021-08-01
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 09:42

  ingtrans написав:И даже тогда уже были проблемы

Та в любом случае: за полгода уж точно можно было открыть карту, а не троллить горячку
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 10:09

  cohan написав:вот! настоящие патриоты не отсвечивают!
а почему Вы не используете ежемесячную выплату это же риск - до 10% от вложенного недополучить, если что вдруг

Во-первых, потому что ежемесячно мне эти эти проценты просто некуда девать.
Во-вторых, у меня много депозитов в разных банках и мне сложно отслеживать в какие даты мне начисляются проценты.
В-третьих, - жадность и отвага: ставки по депозитам "в конце срока", как правило выше, чем ежемесячные ставки.
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 10:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lubopytnaya написав:и мне сложно отслеживать в какие даты мне начисляются проценты.


Є така програма - "Менеджер Депозитів", написав один із форумчанів багато років
тому, рекомендую
все відслідковує, і тд
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