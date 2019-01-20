Додано: Суб 25 вер, 2021 08:35

Striker написав: mustbe написав: Если кто её ещё не получил - то только из-за собственной лени Если кто её ещё не получил - то только из-за собственной лени

Жадность побеждает лень.

barborys написав: А приехав в отделение окажется, что у них нет пластика Пенсионной карты. А приехав в отделение окажется, что у них нет пластика Пенсионной карты.

А позвонить в отделение слабо? Я перед тем, как ехать за пенсионкой, позвонил в отделение и поинтересовался. Мне вежливо ответили, что есть, приезжайте, мы вас ждём. Жадность побеждает лень.А позвонить в отделение слабо? Я перед тем, как ехать за пенсионкой, позвонил в отделение и поинтересовался. Мне вежливо ответили, что есть, приезжайте, мы вас ждём.

Ой ли. Я с женой оформлял пенсионки целый день в трёх отделениях Киева. В первом не оказалось пластика, во втором была очередь как в мавзолей и всего один менеджер. В третьем сказали, что пластик есть, оформляли почти два часа - программа висела. По итогу в этом отделении пластик закончился, девочки просто тупанули. Пришлось ехать во второе отделение, там уже выдали пластик без очереди, т.к. документы уже были готовы. При этом у девочки менеджера, сидели теже люди, что и при первом посещении, программа то висит.Я вот думаю, что если б в третьем отделении не тупанули и сказали сразу что пластика нет. Фиг бы я за один день оформил карту.