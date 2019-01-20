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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 вер, 2021 08:08
mustbe написав:
Цена вопроса - один отгул в самом худшем случае.
А приехав в отделение окажется, что у них нет пластика Пенсионной карты.
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barborys
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Додано: Суб 25 вер, 2021 08:12
barborys написав: mustbe написав:
Цена вопроса - один отгул в самом худшем случае.
А приехав в отделение окажется, что у них нет пластика Пенсионной карты.
Ага, ага
Кто хочет - тот ищет возможности, кто не хочет - ищет причины (с)
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mustbe
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Додано: Суб 25 вер, 2021 08:16
mustbe написав:
Если кто её ещё не получил - то только из-за собственной лени
Жадность побеждает лень.
barborys написав:
А приехав в отделение окажется, что у них нет пластика Пенсионной карты.
А позвонить в отделение слабо? Я перед тем, как ехать за пенсионкой, позвонил в отделение и поинтересовался. Мне вежливо ответили, что есть, приезжайте, мы вас ждём.
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Striker
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Додано: Суб 25 вер, 2021 08:35
Striker написав: mustbe написав:
Если кто её ещё не получил - то только из-за собственной лени
Жадность побеждает лень.
barborys написав:
А приехав в отделение окажется, что у них нет пластика Пенсионной карты.
А позвонить в отделение слабо? Я перед тем, как ехать за пенсионкой, позвонил в отделение и поинтересовался. Мне вежливо ответили, что есть, приезжайте, мы вас ждём.
Ой ли. Я с женой оформлял пенсионки целый день в трёх отделениях Киева. В первом не оказалось пластика, во втором была очередь как в мавзолей и всего один менеджер. В третьем сказали, что пластик есть, оформляли почти два часа - программа висела. По итогу в этом отделении пластик закончился, девочки просто тупанули. Пришлось ехать во второе отделение, там уже выдали пластик без очереди, т.к. документы уже были готовы. При этом у девочки менеджера, сидели теже люди, что и при первом посещении, программа то висит.
Я вот думаю, что если б в третьем отделении не тупанули и сказали сразу что пластика нет. Фиг бы я за один день оформил карту.
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Фантом
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Додано: Суб 25 вер, 2021 08:43
Фантом написав:
Я с женой оформлял пенсионки целый день в трёх отделениях Киева
Ну, всё надо делать вовремя.
Информация просочилась на форум где-то в середине апреля.
Тогда проблем с пластиком не было.
А если полгода ждать у моря погоды - то да, решить вопрос всё сложнее и сложнее
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mustbe
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Додано: Суб 25 вер, 2021 08:46
mustbe написав:
Ну, всё надо делать вовремя.
Информация просочилась на форум где-то в середине апреля.
Тогда проблем с пластиком не было.
И даже тогда уже были проблемы. Я оформил 16 апреля и только во втором отделении. В первом сказали, что пластика нет и уже не будет.
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ingtrans
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Додано: Суб 25 вер, 2021 08:53
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 25 вер, 2021 09:42
ingtrans написав:
И даже тогда уже были проблемы
Та в любом случае: за полгода уж точно можно было открыть карту, а не троллить горячку
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mustbe
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Додано: Пон 27 вер, 2021 10:09
cohan написав:
вот! настоящие патриоты не отсвечивают!
а почему Вы не используете ежемесячную выплату это же риск - до 10% от вложенного недополучить, если что вдруг
Во-первых, потому что ежемесячно мне эти эти проценты просто некуда девать.
Во-вторых, у меня много депозитов в разных банках и мне сложно отслеживать в какие даты мне начисляются проценты.
В-третьих, - жадность и отвага: ставки по депозитам "в конце срока", как правило выше, чем ежемесячные ставки.
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lubopytnaya
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Додано: Пон 27 вер, 2021 10:57
lubopytnaya написав:
и мне сложно отслеживать в какие даты мне начисляются проценты.
Є така програма - "Менеджер Депозитів", написав один із форумчанів багато років
тому, рекомендую
все відслідковує, і тд
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greenozon
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