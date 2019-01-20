Имхо, возня со съёмом ежемесячных процентов - того не стоит.
Просто лишний гемор, не имеющий особого смысла
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 вер, 2021 11:00
Додано: Пон 27 вер, 2021 11:13
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