Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 вер, 2021 11:00
greenozon написав: lubopytnaya написав:
и мне сложно отслеживать в какие даты мне начисляются проценты.
Є така програма...
Имхо, возня со съёмом ежемесячных процентов - того не стоит.
Просто лишний гемор, не имеющий особого смысла
mustbe
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Додано: Пон 27 вер, 2021 11:13
Акція від Mastercard та АТБ
Беріть участь в акції, розраховуйтеся карткою Mastercard *** від Forward Bank в інтернет-магазині АТБ та отримуйте безкоштовну доставку товарів.
Як скористатися пропозицією:
переходьте на сайт інтернет-магазину АТБ: zakaz.atbmarket.com;
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Акція діє до 30 вересня 2021 р.
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https://is.gd/X6QJUQ
greenozon
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Додано: Пон 27 вер, 2021 15:35
greenozon написав:
Акція від Mastercard та АТБ
Беріть участь в акції, розраховуйтеся карткою Mastercard *** від Forward Bank в інтернет-магазині АТБ та отримуйте безкоштовну доставку товарів.
Як скористатися пропозицією:
переходьте на сайт інтернет-магазину АТБ: zakaz.atbmarket.com;
обирайте товари на суму від 300 грн. та вагою до 15 кг;
сплачуйте замовлення карткою Mastercard від Forward Bank;
отримуйте безкоштовну доставку.
Акція діє до 30 вересня 2021 р.
Деталі:
https://is.gd/X6QJUQ
Акция распространяется на карты Мастеркард всех банков, а не только Форварда:
https://zakaz.atbmarket.com/atbdostavka_mastercard
velvet
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Додано: Вів 28 вер, 2021 11:37
"Forward Bank запровадив ідентифікацію документів за допомогою Дії
Відтепер у відділеннях Forward Bank приймають ID-картку, е-паспорт для виїзду за кордон та дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків громадян України у застосунку Дія." А офіси виходить знову в прольоті?
KVV
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Додано: Чет 30 вер, 2021 07:39
сколько снимать с 15000 ?
cohan
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Додано: Чет 30 вер, 2021 07:42
cohan написав:
сколько снимать с 15000 ?
а уже пора ?)
lamal
Повідомлень: 64
З нами з: 11.03.21
Подякував: 50 раз.
Подякували: 5 раз.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 07:51
cohan написав:
сколько снимать с 15000 ?
170 грн всегда снимаю.
lamal написав:
а уже пора ?)
Да.
Striker
Повідомлень: 2380
З нами з: 15.02.20
Подякував: 1936 раз.
Подякували: 3400 раз.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 07:56
Striker написав: cohan написав:
сколько снимать с 15000 ?
170 грн всегда снимаю.
lamal написав:
а уже пора ?)
Да.
Не, ещё не пора.
Лучше подождать часов до 3-4.
Если будет приход - его и выпулить.
Если нет - пульнуть 170
mustbe
Повідомлень: 5871
З нами з: 27.12.17
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Подякували: 655 раз.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 07:57
mustbe написав: Striker написав: cohan написав:
сколько снимать с 15000 ?
170 грн всегда снимаю.
lamal написав:
а уже пора ?)
Да.
Не, ещё не пора.
Лучше подождать часов до 3-4.
Если будет приход - его и выпулить.
Если нет - пульнуть 170
тож так думаю ))
lamal
Повідомлень: 64
З нами з: 11.03.21
Подякував: 50 раз.
Подякували: 5 раз.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 08:00
mustbe написав:
Не, ещё не пора.
Лучше подождать часов до 3-4.
Если будет приход - его и выпулить.
Если нет - пульнуть 170
Что значит если? Всегда был, а тут вдруг не будет?
Проще сразу пульнуть и не ждать, потом только докинуть копейки.
lamal написав:
тож так думаю ))
Что хотите, то и делайте) У каждого своя голова на плечах.
Striker
Повідомлень: 2380
З нами з: 15.02.20
Подякував: 1936 раз.
Подякували: 3400 раз.
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