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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4969497049714972>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 11:00

  greenozon написав:
  lubopytnaya написав:и мне сложно отслеживать в какие даты мне начисляются проценты.

Є така програма...

Имхо, возня со съёмом ежемесячных процентов - того не стоит.
Просто лишний гемор, не имеющий особого смысла
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 11:13

Акція від Mastercard та АТБ

Беріть участь в акції, розраховуйтеся карткою Mastercard *** від Forward Bank в інтернет-магазині АТБ та отримуйте безкоштовну доставку товарів.

Як скористатися пропозицією:

переходьте на сайт інтернет-магазину АТБ: zakaz.atbmarket.com;
обирайте товари на суму від 300 грн. та вагою до 15 кг;
сплачуйте замовлення карткою Mastercard від Forward Bank;
отримуйте безкоштовну доставку.

Акція діє до 30 вересня 2021 р.

Деталі: https://is.gd/X6QJUQ
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 15:35

  greenozon написав:Акція від Mastercard та АТБ

Беріть участь в акції, розраховуйтеся карткою Mastercard *** від Forward Bank в інтернет-магазині АТБ та отримуйте безкоштовну доставку товарів.

Як скористатися пропозицією:

переходьте на сайт інтернет-магазину АТБ: zakaz.atbmarket.com;
обирайте товари на суму від 300 грн. та вагою до 15 кг;
сплачуйте замовлення карткою Mastercard від Forward Bank;
отримуйте безкоштовну доставку.

Акція діє до 30 вересня 2021 р.

Деталі: https://is.gd/X6QJUQ

Акция распространяется на карты Мастеркард всех банков, а не только Форварда:
https://zakaz.atbmarket.com/atbdostavka_mastercard
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 11:37

"Forward Bank запровадив ідентифікацію документів за допомогою Дії

Відтепер у відділеннях Forward Bank приймають ID-картку, е-паспорт для виїзду за кордон та дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків громадян України у застосунку  Дія."

А офіси виходить знову в прольоті?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 07:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

сколько снимать с 15000 ?
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 07:42

  cohan написав:сколько снимать с 15000 ?

а уже пора ?)
lamal
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 07:51

  cohan написав:сколько снимать с 15000 ?

170 грн всегда снимаю.
  lamal написав:а уже пора ?)

Да.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 07:56

  Striker написав:
  cohan написав:сколько снимать с 15000 ?

170 грн всегда снимаю.
  lamal написав:а уже пора ?)

Да.

Не, ещё не пора.
Лучше подождать часов до 3-4.
Если будет приход - его и выпулить.
Если нет - пульнуть 170
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 07:57

  mustbe написав:
  Striker написав:
  cohan написав:сколько снимать с 15000 ?

170 грн всегда снимаю.
  lamal написав:а уже пора ?)

Да.

Не, ещё не пора.
Лучше подождать часов до 3-4.
Если будет приход - его и выпулить.
Если нет - пульнуть 170

тож так думаю ))
lamal
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 08:00

  mustbe написав:Не, ещё не пора.
Лучше подождать часов до 3-4.
Если будет приход - его и выпулить.
Если нет - пульнуть 170

Что значит если? Всегда был, а тут вдруг не будет? :mrgreen:
Проще сразу пульнуть и не ждать, потом только докинуть копейки.
  lamal написав:тож так думаю ))

Что хотите, то и делайте) У каждого своя голова на плечах.
Striker
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