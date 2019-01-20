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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 вер, 2021 08:08
Striker написав:
Что значит если? Всегда был, а тут вдруг не будет?
Проще сразу пульнуть и не ждать, потом только докинуть копейки
Приход может быть и вечером, и ночью.
А скунс любит ломать свою толкалку под конец дня в ПРДМ.
А ещё проще - пулять только то, что нужно, без докидывания копеек
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mustbe
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Додано: Чет 30 вер, 2021 08:13
mustbe написав:
Приход может быть и вечером, и ночью.
А скунс любит ломать свою толкалку под конец дня
в ПРДМ.
Вот именно, я уже вытолкал и жду себе спокойно.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 08:25
Что там по кешбеку на след.месяц?
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Додано: Чет 30 вер, 2021 08:38
Сьогодні останній день акції по бонусам на поточні рахунки +++https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /bonus.pdf
PS зазвичай акцію продовжують, але...
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Додано: Чет 30 вер, 2021 09:04
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