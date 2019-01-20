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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4970497149724973>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 08:08

  Striker написав:Что значит если? Всегда был, а тут вдруг не будет? :mrgreen:
Проще сразу пульнуть и не ждать, потом только докинуть копейки

Приход может быть и вечером, и ночью.
А скунс любит ломать свою толкалку под конец дня в ПРДМ.

А ещё проще - пулять только то, что нужно, без докидывания копеек
mustbe
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Повідомлень: 5875
З нами з: 27.12.17
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Подякували: 655 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 08:13

  mustbe написав:Приход может быть и вечером, и ночью.
А скунс любит ломать свою толкалку под конец дня в ПРДМ.

Вот именно, я уже вытолкал и жду себе спокойно.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 08:25

Что там по кешбеку на след.месяц?
korzviktor20
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Повідомлень: 51
З нами з: 12.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 08:38

Сьогодні останній день акції по бонусам на поточні рахунки +++
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /bonus.pdf

PS зазвичай акцію продовжують, але...
greenozon
 
Повідомлень: 11834
З нами з: 01.06.14
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 09:04

  greenozon написав:Сьогодні останній день акції по бонусам на поточні рахунки +++
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /bonus.pdf

PS зазвичай акцію продовжують, але...

ждёмс 15,5%
Amethyst
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Повідомлень: 930
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Подякував: 50 раз.
Подякували: 156 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 09:58

3D Secure

Поменял финансовый номер. С приложением все ок. Но СМС с 3D-Secure до сих пор приходят на старый номер. У горячки и их техотдела никак не получается поменять на новый финансовый номер. Подскажите - может кто-то сталкивался, как побороть?
arkavs
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Повідомлень: 420
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Подякував: 788 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 10:32

%% по дебетке

До сих пор не капнули ... :(
octopus
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Повідомлень: 3615
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 10:57

  octopus написав:До сих пор не капнули ... :(

капнут после обеда ... правда я уже пообедал
lamal
 
Повідомлень: 66
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 11:52

  lamal написав:
  octopus написав:До сих пор не капнули ... :(

капнут после обеда ... правда я уже пообедал

я обед перенесу пока не капнут
а то без капель шото за обед :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 12:27

  Amethyst написав:
  lamal написав:
  octopus написав:До сих пор не капнули ... :(

капнут после обеда ... правда я уже пообедал

я обед перенесу пока не капнут
а то без капель шото за обед :(


У Конкорда и Мега - уже давно прилетели, еще перед завтраком.
jay2004
 
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