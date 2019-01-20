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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4970497149724973

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 12:54

  jay2004 написав:
  Amethyst написав:
  lamal написав:
У Конкорда и Мега - уже давно прилетели, еще перед завтраком.

и акорд уже расчитался
lamal
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 13:06

  arkavs написав:Поменял финансовый номер. С приложением все ок. Но СМС с 3D-Secure до сих пор приходят на старый номер. У горячки и их техотдела никак не получается поменять на новый финансовый номер. Подскажите - может кто-то сталкивался, как побороть?

Напишите просьбу через приложение.
Поменяли за 2 часа
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 14:02

Однако за прошлый период зарплату выплатили ещё в 14,08. Неподобство.
Митяйка
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 14:58

Погашение

Добрый день.

Подскажите в приложении если нажимаешь кнопку пополнить, то есть 2 варианта: между своими счетами и с карты другого банка.
Так вот вопрос, зачисление между своими счетами происходит мгновенно?
То есть гасить таким способом завтра можно ,если РД на выходных?
slktym007
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 15:08

  slktym007 написав:Добрый день.

Подскажите в приложении если нажимаешь кнопку пополнить, то есть 2 варианта: между своими счетами и с карты другого банка.
Так вот вопрос, зачисление между своими счетами происходит мгновенно?
То есть гасить таким способом завтра можно ,если РД на выходных?

И между своими и сдернуть с чужой карты -- зачисление текущим оперднем.
Гасить мона.
И тут недавно таки выяснили, шо если РД попадает на выходные, то загасить мона и в сл. рабочий дн. (согласно ДКБО)
Amethyst
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  #<1 ... 4970497149724973
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