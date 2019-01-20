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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 вер, 2021 12:54
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lamal
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Додано: Чет 30 вер, 2021 13:06
arkavs написав:
Поменял финансовый номер. С приложением все ок. Но СМС с 3D-Secure до сих пор приходят на старый номер. У горячки и их техотдела никак не получается поменять на новый финансовый номер. Подскажите - может кто-то сталкивался, как побороть?
Напишите просьбу через приложение.
Поменяли за 2 часа
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guntherhouse777
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Додано: Чет 30 вер, 2021 14:02
Однако за прошлый период зарплату выплатили ещё в 14,08. Неподобство.
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Митяйка
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Додано: Чет 30 вер, 2021 14:58
Добрый день.
Подскажите в приложении если нажимаешь кнопку пополнить, то есть 2 варианта: между своими счетами и с карты другого банка.
Так вот вопрос, зачисление между своими счетами происходит мгновенно?
То есть гасить таким способом завтра можно ,если РД на выходных?
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slktym007
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Додано: Чет 30 вер, 2021 15:08
slktym007 написав:
Добрый день.
Подскажите в приложении если нажимаешь кнопку пополнить, то есть 2 варианта: между своими счетами и с карты другого банка.
Так вот вопрос, зачисление между своими счетами происходит мгновенно?
То есть гасить таким способом завтра можно ,если РД на выходных?
И между своими и сдернуть с чужой карты -- зачисление текущим оперднем.
Гасить мона.
И тут недавно таки выяснили, шо если РД попадает на выходные, то загасить мона и в сл. рабочий дн. (согласно ДКБО)
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Amethyst
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Чет 30 вер, 2021 12:35
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