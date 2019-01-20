ВIВ написав:
Ну справедливости ради нужно заметить что сегодня у многих банкстеров проблемы - Ашка, МОНО...
У скунса начисление %% в последний РД месяца не есть проблема. Это забава такая. Местная. Угадай когда %% станут видны: Днем? Вечером? Поздно ночью? Утром?
Но не зависимо от того когда они будут видны - проведутся по балансу они все же в последний РД месяца. Точка.
Лично я уже несколько месяцев в местную угадайку перестал играть. С утра толкаю 160-170 грн. и если до вечера %% заходят корекктирую сумму. Если не заходят - корректирую утром. Несколько копеек %% не стоят потраченного електричества в смартфоне чтобы их ловить полдня.