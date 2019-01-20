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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4971497249734974

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:34

  ВIВ написав:
  Flamingo написав:Ви як малi дiти. Так скунс и в пять утра следующего дня бывало начислял %%0и проводил все по балансу предыдущего дня. А в 23 часа или полночь или час ночи это вААПЧе не задержка для него ;)

Ну справедливости ради нужно заметить что сегодня у многих банкстеров проблемы - Ашка, МОНО...

У скунса начисление %% в последний РД месяца не есть проблема. Это забава такая. Местная. Угадай когда %% станут видны: Днем? Вечером? Поздно ночью? Утром?
Но не зависимо от того когда они будут видны - проведутся по балансу они все же в последний РД месяца. Точка.
Лично я уже несколько месяцев в местную угадайку перестал играть. С утра толкаю 160-170 грн. и если до вечера %% заходят корекктирую сумму. Если не заходят - корректирую утром. Несколько копеек %% не стоят потраченного електричества в смартфоне чтобы их ловить полдня. ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 23:11

Очень щедрый кешбек на октябрь)) 1% на продукты
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 23:12

  korzviktor20 написав:Очень щедрый кешбек на октябрь)) 1% на продукты

Ну хоть по другим категориям более-менее. Сейчас у всех банков очень скучный кэшбек.
Adast
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