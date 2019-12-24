Flamingo написав:Ви як малi дiти. Так скунс и в пять утра следующего дня бывало начислял %%0и проводил все по балансу предыдущего дня. А в 23 часа или полночь или час ночи это вААПЧе не задержка для него
Ну справедливости ради нужно заметить что сегодня у многих банкстеров проблемы - Ашка, МОНО...
У скунса начисление %% в последний РД месяца не есть проблема. Это забава такая. Местная. Угадай когда %% станут видны: Днем? Вечером? Поздно ночью? Утром? Но не зависимо от того когда они будут видны - проведутся по балансу они все же в последний РД месяца. Точка. Лично я уже несколько месяцев в местную угадайку перестал играть. С утра толкаю 160-170 грн. и если до вечера %% заходят корекктирую сумму. Если не заходят - корректирую утром. Несколько копеек %% не стоят потраченного електричества в смартфоне чтобы их ловить полдня.
Знову по кредитних коштах більший відсоток. Кешбек жовтня: - одяг та взуття - 2% власні та 3% кредитні; - продукти - 1% власні та 1% кредитні; - маркетплейси - 3% власні та 5% кредитні; - зоомагазини - 10% власні та 10% кредитні; - медичний сервіс - 3% власні та 4% кредитні; - кіно та розваги - 4% власні та 6% кредитні.
greenozon написав:Хамелеон від Альфи зараз усіх рве треба користатись моментом
а шо там интересного?
Та то шЮтка такая. Ничего там особенного по кишмышу нет. Продукты тот же 1%. Категории которые реально использовались либо не предлагаются вааПЧе либо идут с пониженным процентом. Единственно за кредитные и при оплате хам.оном по некоторым категориям чуть повысили %. Но там основная фишка не в кишмыше а в длинном грейсе хам.она. Но лимит, кому не дали сразу, надо еще две недели ждать
omb написав:Flamingo ну так и я о том же) П.С. но може шота упустил
Наверное, пропустили обсуждения двухнедельной давности Пока не дойдете до того состояния, когда нужно ежемесячно вносить 10% от всего кредитного лимита и, соответственно, эффективные траты будут ограничены 10% лимита, хамелеон дает неплохую экономию за счет рассрочки, которая при кешбэке 1% на продукты будет выше, чем при кешбэке 2-3% и стандартном грейсе.