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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4972497349744975>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:34

  ВIВ написав:
  Flamingo написав:Ви як малi дiти. Так скунс и в пять утра следующего дня бывало начислял %%0и проводил все по балансу предыдущего дня. А в 23 часа или полночь или час ночи это вААПЧе не задержка для него ;)

Ну справедливости ради нужно заметить что сегодня у многих банкстеров проблемы - Ашка, МОНО...

У скунса начисление %% в последний РД месяца не есть проблема. Это забава такая. Местная. Угадай когда %% станут видны: Днем? Вечером? Поздно ночью? Утром?
Но не зависимо от того когда они будут видны - проведутся по балансу они все же в последний РД месяца. Точка.
Лично я уже несколько месяцев в местную угадайку перестал играть. С утра толкаю 160-170 грн. и если до вечера %% заходят корекктирую сумму. Если не заходят - корректирую утром. Несколько копеек %% не стоят потраченного електричества в смартфоне чтобы их ловить полдня. ;)
Flamingo
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Повідомлень: 7112
З нами з: 20.03.15
Подякував: 110 раз.
Подякували: 1962 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 23:11

Очень щедрый кешбек на октябрь)) 1% на продукты
korzviktor20
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Повідомлень: 52
З нами з: 12.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 23:12

  korzviktor20 написав:Очень щедрый кешбек на октябрь)) 1% на продукты

Ну хоть по другим категориям более-менее. Сейчас у всех банков очень скучный кэшбек.
Adast
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Повідомлень: 424
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 07:53

Кешбек

Знову по кредитних коштах більший відсоток.
Кешбек жовтня:
- одяг та взуття - 2% власні та 3% кредитні;
- продукти - 1% власні та 1% кредитні;
- маркетплейси - 3% власні та 5% кредитні;
- зоомагазини - 10% власні та 10% кредитні;
- медичний сервіс - 3% власні та 4% кредитні;
- кіно та розваги - 4% власні та 6% кредитні.
Serebashka
 
Повідомлень: 12
З нами з: 09.01.21
Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:18

  Adast написав:
  korzviktor20 написав:Очень щедрый кешбек на октябрь)) 1% на продукты

Ну хоть по другим категориям более-менее. Сейчас у всех банков очень скучный кэшбек.


Хамелеон від Альфи зараз усіх рве
треба користатись моментом
greenozon
 
Повідомлень: 11845
З нами з: 01.06.14
Подякував: 204 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:30

  greenozon написав:Хамелеон від Альфи зараз усіх рве
треба користатись моментом
а шо там интересного?
omb
 
Повідомлень: 3274
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:37

  omb написав:
  greenozon написав:Хамелеон від Альфи зараз усіх рве
треба користатись моментом
а шо там интересного?

Та то шЮтка такая. Ничего там особенного по кишмышу нет. Продукты тот же 1%. Категории которые реально использовались либо не предлагаются вааПЧе либо идут с пониженным процентом. Единственно за кредитные и при оплате хам.оном по некоторым категориям чуть повысили %. Но там основная фишка не в кишмыше а в длинном грейсе хам.она. Но лимит, кому не дали сразу, надо еще две недели ждать
Flamingo
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Повідомлень: 7112
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:40

Flamingo ну так и я о том же)
П.С. но може шота упустил
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

  omb написав:Flamingo ну так и я о том же)
П.С. но може шота упустил

Наверное, пропустили обсуждения двухнедельной давности :) Пока не дойдете до того состояния, когда нужно ежемесячно вносить 10% от всего кредитного лимита и, соответственно, эффективные траты будут ограничены 10% лимита, хамелеон дает неплохую экономию за счет рассрочки, которая при кешбэке 1% на продукты будет выше, чем при кешбэке 2-3% и стандартном грейсе.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ingtrans написав:неплохую экономию за счет рассрочки

от 1000 грн?
Amethyst
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