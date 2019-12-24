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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4972497349744975

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:15

  Amethyst написав:
  ingtrans написав:неплохую экономию за счет рассрочки

от 1000 грн?

Шутите, да? :) На Хамелеоне же нет рассрочки, тут подразумевается бесконечный грейс с всего 10% ОМП. ingtrans все правильно написал. Пока есть лимит на Хамелеоне, то продукты выгоднее брать именно ним с 0,8% чистыми, но за счёт грейса там набегает больше 5% чистяком, что минимум на 2% выше, чем покупать продукты Б5 с 2% чистыми + грейс. А дальше, если есть 2 учётки по 30к, когда уже упёрся в лимиты, переходишь в режим "гасишь 6к грн - тратишь 6к грн".
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:17

  ingtrans написав: Пока не дойдете до того состояния, когда нужно ежемесячно вносить 10% от всего кредитного лимита и, соответственно, эффективные траты будут ограничены 10% лимита, хамелеон дает неплохую экономию за счет рассрочки, которая при кешбэке 1% на продукты будет выше, чем при кешбэке 2-3% и стандартном грейсе.

То все КАрАшо, но без лимита ваша схема не работает в принципе. А переоформить с другой карты надо еше две недели ждать. И хорошо если все у спартанцев прлучмЦЦа, а не появится надпись "ой что-то пошло не так";)
Flamingo
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