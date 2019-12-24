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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:15
Amethyst написав: ingtrans написав:
неплохую экономию за счет рассрочки
от 1000 грн?
Шутите, да?
На Хамелеоне же нет рассрочки, тут подразумевается бесконечный грейс с всего 10% ОМП. ingtrans
все правильно написал. Пока есть лимит на Хамелеоне, то продукты выгоднее брать именно ним с 0,8% чистыми, но за счёт грейса там набегает больше 5% чистяком, что минимум на 2% выше, чем покупать продукты Б5 с 2% чистыми + грейс. А дальше, если есть 2 учётки по 30к, когда уже упёрся в лимиты, переходишь в режим "гасишь 6к грн - тратишь 6к грн".
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:17
ingtrans написав:
Пока не дойдете до того состояния, когда нужно ежемесячно вносить 10% от всего кредитного лимита и, соответственно, эффективные траты будут ограничены 10% лимита, хамелеон дает неплохую экономию за счет рассрочки, которая при кешбэке 1% на продукты будет выше, чем при кешбэке 2-3% и стандартном грейсе.
То все КАрАшо, но без лимита ваша схема не работает в принципе. А переоформить с другой карты надо еше две недели ждать. И хорошо если все у спартанцев прлучмЦЦа, а не появится надпись "ой что-то пошло не так";)
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