ingtrans написав:неплохую экономию за счет рассрочки
от 1000 грн?
Шутите, да? На Хамелеоне же нет рассрочки, тут подразумевается бесконечный грейс с всего 10% ОМП. ingtrans все правильно написал. Пока есть лимит на Хамелеоне, то продукты выгоднее брать именно ним с 0,8% чистыми, но за счёт грейса там набегает больше 5% чистяком, что минимум на 2% выше, чем покупать продукты Б5 с 2% чистыми + грейс. А дальше, если есть 2 учётки по 30к, когда уже упёрся в лимиты, переходишь в режим "гасишь 6к грн - тратишь 6к грн".
ingtrans написав: Пока не дойдете до того состояния, когда нужно ежемесячно вносить 10% от всего кредитного лимита и, соответственно, эффективные траты будут ограничены 10% лимита, хамелеон дает неплохую экономию за счет рассрочки, которая при кешбэке 1% на продукты будет выше, чем при кешбэке 2-3% и стандартном грейсе.
То все КАрАшо, но без лимита ваша схема не работает в принципе. А переоформить с другой карты надо еше две недели ждать. И хорошо если все у спартанцев прлучмЦЦа, а не появится надпись "ой что-то пошло не так";)
Очікувано - продовжиди до 30.11.2021 акцію по поточніках
умови -
0,925% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок +», 3,225% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок ++», 5,250% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок +++».