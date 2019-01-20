ingtrans написав:неплохую экономию за счет рассрочки
от 1000 грн?
Шутите, да? На Хамелеоне же нет рассрочки, тут подразумевается бесконечный грейс с всего 10% ОМП. ingtrans все правильно написал. Пока есть лимит на Хамелеоне, то продукты выгоднее брать именно ним с 0,8% чистыми, но за счёт грейса там набегает больше 5% чистяком, что минимум на 2% выше, чем покупать продукты Б5 с 2% чистыми + грейс. А дальше, если есть 2 учётки по 30к, когда уже упёрся в лимиты, переходишь в режим "гасишь 6к грн - тратишь 6к грн".
ingtrans написав: Пока не дойдете до того состояния, когда нужно ежемесячно вносить 10% от всего кредитного лимита и, соответственно, эффективные траты будут ограничены 10% лимита, хамелеон дает неплохую экономию за счет рассрочки, которая при кешбэке 1% на продукты будет выше, чем при кешбэке 2-3% и стандартном грейсе.
То все КАрАшо, но без лимита ваша схема не работает в принципе. А переоформить с другой карты надо еше две недели ждать. И хорошо если все у спартанцев прлучмЦЦа, а не появится надпись "ой что-то пошло не так";)
Очікувано - продовжиди до 30.11.2021 акцію по поточніках
умови -
0,925% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок +», 3,225% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок ++», 5,250% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок +++».
Amethyst написав:И тут недавно таки выяснили,шо если РД попадает на выходные, то загасить мона и в сл. рабочий дн. (согласно ДКБО)
1.59. Розрахунковий період – період, протягом якого Банком враховуються Операції, що включаються в чергову Виписку. Датою початку першого Розрахункового періоду за Договором (якщо інше не передбачено Додатковими умовами) є дата відкриття Банком Рахунку. Датою початку кожного наступного Розрахункового періоду є таке саме число наступного місяця, як число відкриття Банком Рахунку. У випадку, якщо дата закінчення Розрахункового періоду припадає на святковий, неробочий, вихідний день або такого числа немає у поточному місяці (наприклад, 29-те, 30-те або 31-ше число), то датою закінчення такого Розрахункового періоду вважається перший наступний робочий день; Додаток 3 до Наказу № 246 «Про внесення змін до Договору банківського обслуговування в АТ «БАНК ФОРВАРД»» від «10 » 08. 2021 р https://www.forward-bank.com/credits/ab ... _cards.pdf
Публічна пропозиція АТ «БАНК ФОРВАРД» на укладання Договору про банківське обслуговування фізичних осіб до Договору про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ «БАНК ФОРВАРД» УМОВИ НАДАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК АТ «БАНК ФОРВАРД стр 37 4.11.4. У випадку, якщо дата закінчення Розрахункового періоду, що вказана у Виписці в якості дати закінчення Пільгового періоду, припадає на святковий, неробочий або вихідний день, то датою закінчення такого Розрахункового періоду вважається перший робочий день, наступний за датою, вказаною у Виписці. стр 53 https://www.forward-bank.com/credits/ab ... propoz.pdf
Много должен, а так бы попробовал. Как раз РП попадает на выходные.