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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4973497449754976>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:15

  Amethyst написав:
  ingtrans написав:неплохую экономию за счет рассрочки

от 1000 грн?

Шутите, да? :) На Хамелеоне же нет рассрочки, тут подразумевается бесконечный грейс с всего 10% ОМП. ingtrans все правильно написал. Пока есть лимит на Хамелеоне, то продукты выгоднее брать именно ним с 0,8% чистыми, но за счёт грейса там набегает больше 5% чистяком, что минимум на 2% выше, чем покупать продукты Б5 с 2% чистыми + грейс. А дальше, если есть 2 учётки по 30к, когда уже упёрся в лимиты, переходишь в режим "гасишь 6к грн - тратишь 6к грн".
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:17

  ingtrans написав: Пока не дойдете до того состояния, когда нужно ежемесячно вносить 10% от всего кредитного лимита и, соответственно, эффективные траты будут ограничены 10% лимита, хамелеон дает неплохую экономию за счет рассрочки, которая при кешбэке 1% на продукты будет выше, чем при кешбэке 2-3% и стандартном грейсе.

То все КАрАшо, но без лимита ваша схема не работает в принципе. А переоформить с другой карты надо еше две недели ждать. И хорошо если все у спартанцев прлучмЦЦа, а не появится надпись "ой что-то пошло не так";)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:То все КАрАшо, но без лимита ваша схема не работает в принципе.

Ну не всем же так не везет. Пробовать нужно. Может omb дадут лимит, а Вы заранее уже заряжаете пессимизмом :) Без карты же схема не работает совсем.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:14

ingtrans мне лимит дадут) уговорили, открою) спасибище :)
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:52

  greenozon написав:Сьогодні останній день акції по бонусам на поточні рахунки +++
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /bonus.pdf

PS зазвичай акцію продовжують, але...


Очікувано - продовжиди до 30.11.2021 акцію по поточніках


умови -


0,925% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок +»,
3,225% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок ++»,
5,250% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок +++».


повна розкладка акції https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /bonus.pdf
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:19

  Amethyst написав:И тут недавно таки выяснили,шо если РД попадает на выходные, то загасить мона и в сл. рабочий дн. (согласно ДКБО)

1.59. Розрахунковий період – період, протягом якого Банком враховуються Операції, що
включаються в чергову Виписку. Датою початку першого Розрахункового періоду за
Договором (якщо інше не передбачено Додатковими умовами) є дата відкриття Банком
Рахунку. Датою початку кожного наступного Розрахункового періоду є таке саме число
наступного місяця, як число відкриття Банком Рахунку. У випадку, якщо дата закінчення
Розрахункового періоду припадає на святковий, неробочий, вихідний день або такого
числа немає у поточному місяці (наприклад, 29-те, 30-те або 31-ше число), то датою
закінчення такого Розрахункового періоду вважається перший наступний робочий день;
Додаток 3 до Наказу № 246
«Про внесення змін до Договору банківського обслуговування в АТ «БАНК ФОРВАРД»»
від «10 » 08. 2021 р https://www.forward-bank.com/credits/ab ... _cards.pdf

Публічна пропозиція АТ «БАНК ФОРВАРД» на укладання Договору про банківське обслуговування фізичних осіб
до Договору про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ «БАНК ФОРВАРД»
УМОВИ НАДАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК
АТ «БАНК ФОРВАРД стр 37
4.11.4. У випадку, якщо дата закінчення Розрахункового періоду, що вказана у Виписці в якості дати закінчення Пільгового періоду, припадає на святковий, неробочий або вихідний день, то датою закінчення такого Розрахункового періоду вважається перший робочий день, наступний за датою, вказаною у Виписці. стр 53
https://www.forward-bank.com/credits/ab ... propoz.pdf

Много должен, а так бы попробовал. Как раз РП попадает на выходные.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:15

Напомните, плиз, у форварда розетка проходит как маркетплейс только по оплате в инете или офлайн в точках выдачи (чз пос-терминалы) тоже?
Oberon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:24

в інтернеті 100% як маркерплейс
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:30

  greenozon написав:в інтернеті 100% як маркерплейс

Насколько я помню не на 100%. Алкашка билась по другому
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:19

Rozetka останнім часом змінила МCC при оплаті онлайн з кошерного 5399 на 7278. У магазинах і точках видачі все ок, принаймні, там, де я був.

P S. Ну і Фламінго правий про алкашку)
apostol
 
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