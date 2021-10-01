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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:54
Вторую кредитку уже не выдают? У меня нулевка. Хотел бы попробовать открыть "лимитную", но и нулевую не хочется терять
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2XL
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:34
2XL написав:
Вторую кредитку уже не выдают? У меня нулевка. Хотел бы попробовать открыть "лимитную", но и нулевую не хочется терять
а разве выдавали?
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Ромасик
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 22:09
apostol написав:
Rozetka останнім часом змінила МCC при оплаті онлайн з кошерного 5399 на 7278. У магазинах і точках видачі все ок, принаймні, там, де я був.
На Хрещатику на касах, окрім спиртного відділу, півтора місяця тому були продукти (років 3 точно). По інших не скажу.
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stas_rst
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