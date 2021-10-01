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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4973497449754976

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

Вторую кредитку уже не выдают? У меня нулевка. Хотел бы попробовать открыть "лимитную", но и нулевую не хочется терять
2XL
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Повідомлень: 3639
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 229 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:34

  2XL написав:Вторую кредитку уже не выдают? У меня нулевка. Хотел бы попробовать открыть "лимитную", но и нулевую не хочется терять

а разве выдавали?
Ромасик
 
Повідомлень: 3093
З нами з: 30.03.15
Подякував: 625 раз.
Подякували: 290 раз.
Попередження: 1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 22:09

  apostol написав:Rozetka останнім часом змінила МCC при оплаті онлайн з кошерного 5399 на 7278. У магазинах і точках видачі все ок, принаймні, там, де я був.

На Хрещатику на касах, окрім спиртного відділу, півтора місяця тому були продукти (років 3 точно). По інших не скажу.
stas_rst
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Повідомлень: 1730
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Подякував: 694 раз.
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  #<1 ... 4973497449754976
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