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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:54
Вторую кредитку уже не выдают? У меня нулевка. Хотел бы попробовать открыть "лимитную", но и нулевую не хочется терять
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2XL
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:34
2XL написав:
Вторую кредитку уже не выдают? У меня нулевка. Хотел бы попробовать открыть "лимитную", но и нулевую не хочется терять
а разве выдавали?
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Ромасик
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 22:09
apostol написав:
Rozetka останнім часом змінила МCC при оплаті онлайн з кошерного 5399 на 7278. У магазинах і точках видачі все ок, принаймні, там, де я був.
На Хрещатику на касах, окрім спиртного відділу, півтора місяця тому були продукти (років 3 точно). По інших не скажу.
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Додано: Суб 02 жов, 2021 11:26
apostol написав:
Rozetka останнім часом змінила МCC при оплаті онлайн з кошерного 5399 на 7278. У магазинах і точках видачі все ок, принаймні, там, де я був.
P S. Ну і Фламінго правий про алкашку)
Доречі про МСС.
Цього місяця догледів, що їх перелік у поточних категоріях скоротився за рахунок виключення з:
– продуктів 5715,
– одягу 5698,
– розваг 5733.
Раптом для когось саме ці коди були актуальні. Пильнуйте!
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kreuz
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Додано: Суб 02 жов, 2021 11:53
А що шановне панство скаже щодо оплати у Fortnite (продавець начебто у США зареєстрований, хоча оплату й малюють у грн), МСС 5816?
Нині у Форварді ніби 6% за кредитні мають налити. А ось якщо там все ж буде конвертація, то як вона тут пройде? Дешевше це робити з МС чи з Visa, чи може взагалі пошукати інші картки, Моно наприклад?
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kreuz
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Додано: Суб 02 жов, 2021 13:51
kreuz написав: apostol написав:
Rozetka останнім часом змінила МCC при оплаті онлайн з кошерного 5399 на 7278. У магазинах і точках видачі все ок, принаймні, там, де я був.
P S. Ну і Фламінго правий про алкашку)
Доречі про МСС.
Цього місяця догледів, що їх перелік у поточних категоріях скоротився за рахунок виключення з:
– продуктів 5715,
– одягу 5698,
– розваг 5733.
Раптом для когось саме ці коди були актуальні. Пильнуйте!
Спасибо! А чего ж убрали 5733 из развлечений, если там по названию даже это есть? Нда. Только сегодня планировал покупку, ладно, чем-то другим оплачу.
+1 Вам в карму
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Додано: Пон 04 жов, 2021 11:20
Я таки довёл Фарса до истерики
РД было 2го
Я седня гасился. Дата уже у банки потерялась
Щоб залишатись у пільговому періоді Вам необхідно внести 21 548.18 грн. до {{DateCardOmp}}
ПС. Вот даже банковские программеры нотют как CardOmp, хотя это AccOmp
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Додано: Пон 04 жов, 2021 11:27
apostol написав:
Rozetka останнім часом змінила МCC при оплаті онлайн з кошерного 5399 на 7278. У магазинах і точках видачі все ок, принаймні, там, де я був.
P S. Ну і Фламінго правий про алкашку)
То есть если оплачивать в точке выдачи, то будет 5399?
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