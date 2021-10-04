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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4974497549764977>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

Вторую кредитку уже не выдают? У меня нулевка. Хотел бы попробовать открыть "лимитную", но и нулевую не хочется терять
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:34

  2XL написав:Вторую кредитку уже не выдают? У меня нулевка. Хотел бы попробовать открыть "лимитную", но и нулевую не хочется терять

а разве выдавали?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 22:09

  apostol написав:Rozetka останнім часом змінила МCC при оплаті онлайн з кошерного 5399 на 7278. У магазинах і точках видачі все ок, принаймні, там, де я був.

На Хрещатику на касах, окрім спиртного відділу, півтора місяця тому були продукти (років 3 точно). По інших не скажу.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:26

  apostol написав:Rozetka останнім часом змінила МCC при оплаті онлайн з кошерного 5399 на 7278. У магазинах і точках видачі все ок, принаймні, там, де я був.

P S. Ну і Фламінго правий про алкашку)

Доречі про МСС.
Цього місяця догледів, що їх перелік у поточних категоріях скоротився за рахунок виключення з:
– продуктів 5715,
– одягу 5698,
– розваг 5733.
Раптом для когось саме ці коди були актуальні. Пильнуйте!
kreuz
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 11:53

А що шановне панство скаже щодо оплати у Fortnite (продавець начебто у США зареєстрований, хоча оплату й малюють у грн), МСС 5816?

Нині у Форварді ніби 6% за кредитні мають налити. А ось якщо там все ж буде конвертація, то як вона тут пройде? Дешевше це робити з МС чи з Visa, чи може взагалі пошукати інші картки, Моно наприклад?
kreuz
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 13:51

  kreuz написав:
  apostol написав:Rozetka останнім часом змінила МCC при оплаті онлайн з кошерного 5399 на 7278. У магазинах і точках видачі все ок, принаймні, там, де я був.

P S. Ну і Фламінго правий про алкашку)

Доречі про МСС.
Цього місяця догледів, що їх перелік у поточних категоріях скоротився за рахунок виключення з:
– продуктів 5715,
– одягу 5698,
– розваг 5733.
Раптом для когось саме ці коди були актуальні. Пильнуйте!

Спасибо! А чего ж убрали 5733 из развлечений, если там по названию даже это есть? Нда. Только сегодня планировал покупку, ладно, чем-то другим оплачу.
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 11:20

Я таки довёл Фарса до истерики :!:
РД было 2го
Я седня гасился. Дата уже у банки потерялась :)
Щоб залишатись у пільговому періоді Вам необхідно внести 21 548.18 грн. до {{DateCardOmp}}


ПС. Вот даже банковские программеры нотют как CardOmp, хотя это AccOmp :lol: :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 11:27

  apostol написав:Rozetka останнім часом змінила МCC при оплаті онлайн з кошерного 5399 на 7278. У магазинах і точках видачі все ок, принаймні, там, де я був.

P S. Ну і Фламінго правий про алкашку)

То есть если оплачивать в точке выдачи, то будет 5399?
yevgen12
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 13:44

yevgen12
так буде 5399.

для перевірки купіть у них пакет за 2грн перед основною покупкою.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 00:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

У меня КОКО КАРД (Кредитна картка), не могу понять алгоритм начисленный % за пользование карточкой . Всегда гашу до РД, но мне все равно начисляют %. На горячке ничего вразумительно объяснить не могут -там полный штиль насчет цифр. Уже сделала платеж и в тот же день закинула большую сумму денег, что потратила , по выписке я в плюсе, но опять сняли % за кредитные средства.
Ребята, кто может поделится и уткнуть носом на их невидимые правила. Как они насчитывают % и из какой базы. Не голые 48% годовых, а вот с такой-то суммы взяли столько -то за столько -то дней, чтобы я сама смогла просчитать их % за кредит. Подозреваю, что банк мутит. Не возможно выходить в плюс и получать начисление %.
Лагуна
 
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