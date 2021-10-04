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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:54
Re: Форвард Банк Forward Bank
Вторую кредитку уже не выдают? У меня нулевка. Хотел бы попробовать открыть "лимитную", но и нулевую не хочется терять
Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:34
Додано: П'ят 01 жов, 2021 22:09
Додано: Суб 02 жов, 2021 11:26
Доречі про МСС.
Цього місяця догледів, що їх перелік у поточних категоріях скоротився за рахунок виключення з:
– продуктів 5715,
– одягу 5698,
– розваг 5733.
Раптом для когось саме ці коди були актуальні. Пильнуйте!
Додано: Суб 02 жов, 2021 11:53
А що шановне панство скаже щодо оплати у Fortnite (продавець начебто у США зареєстрований, хоча оплату й малюють у грн), МСС 5816?
Нині у Форварді ніби 6% за кредитні мають налити. А ось якщо там все ж буде конвертація, то як вона тут пройде? Дешевше це робити з МС чи з Visa, чи може взагалі пошукати інші картки, Моно наприклад?
Додано: Суб 02 жов, 2021 13:51
Спасибо! А чего ж убрали 5733 из развлечений, если там по названию даже это есть? Нда. Только сегодня планировал покупку, ладно, чем-то другим оплачу.
+1 Вам в карму
Додано: Пон 04 жов, 2021 11:20
Я таки довёл Фарса до истерики
РД было 2го
Я седня гасился. Дата уже у банки потерялась
ПС. Вот даже банковские программеры нотют как CardOmp, хотя это AccOmp
Додано: Пон 04 жов, 2021 11:27
Додано: Пон 04 жов, 2021 13:44
yevgen12
так буде 5399.
для перевірки купіть у них пакет за 2грн перед основною покупкою.
Додано: Вів 05 жов, 2021 00:04
Re: Форвард Банк Forward Bank
У меня КОКО КАРД (Кредитна картка), не могу понять алгоритм начисленный % за пользование карточкой . Всегда гашу до РД, но мне все равно начисляют %. На горячке ничего вразумительно объяснить не могут -там полный штиль насчет цифр. Уже сделала платеж и в тот же день закинула большую сумму денег, что потратила , по выписке я в плюсе, но опять сняли % за кредитные средства.
Ребята, кто может поделится и уткнуть носом на их невидимые правила. Как они насчитывают % и из какой базы. Не голые 48% годовых, а вот с такой-то суммы взяли столько -то за столько -то дней, чтобы я сама смогла просчитать их % за кредит. Подозреваю, что банк мутит. Не возможно выходить в плюс и получать начисление %.
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