Лагуна написав:

У меня КОКО КАРД (Кредитна картка), не могу понять алгоритм начисленный % за пользование карточкой . Всегда гашу до РД, но мне все равно начисляют %. На горячке ничего вразумительно объяснить не могут -там полный штиль насчет цифр. Уже сделала платеж и в тот же день закинула большую сумму денег, что потратила , по выписке я в плюсе, но опять сняли % за кредитные средства.Ребята, кто может поделится и уткнуть носом на их невидимые правила. Как они насчитывают % и из какой базы. Не голые 48% годовых, а вот с такой-то суммы взяли столько -то за столько -то дней, чтобы я сама смогла просчитать их % за кредит. Подозреваю, что банк мутит. Не возможно выходить в плюс и получать начисление %.