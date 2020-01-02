Лагуна написав:У меня КОКО КАРД (Кредитна картка), не могу понять алгоритм начисленный % за пользование карточкой . Всегда гашу до РД, но мне все равно начисляют %. На горячке ничего вразумительно объяснить не могут -там полный штиль насчет цифр. Уже сделала платеж и в тот же день закинула большую сумму денег, что потратила , по выписке я в плюсе, но опять сняли % за кредитные средства. Ребята, кто может поделится и уткнуть носом на их невидимые правила. Как они насчитывают % и из какой базы. Не голые 48% годовых, а вот с такой-то суммы взяли столько -то за столько -то дней, чтобы я сама смогла просчитать их % за кредит. Подозреваю, что банк мутит. Не возможно выходить в плюс и получать начисление %.
Ничего особенного для банков такого типа, где учет по проводкам, а не по авторизации. Единственное, что в льготный период не попадают неторговые операции, но вы это сразу видите по комиссии или балансу после проводки. Мне тоже начисляют в грейсе проценты и здесь, и в ощаде, и в альфе, обычно пару копеек в месяц. Советую обратиться за расчетом процентов через приложение (Связь с банком - Задать вопрос - Тема обращения "Обслуживание долга"). Обычно в течение суток приходит ответ компетентного сотрудника. Кроме того, возможно вы называете выпиской Справку о движении средств и состоянии счета, а по сути список операций, который в приложении ошибочно называется Выпиской по счету. Затребуйте настоящую ежемесячную выписку по счету на эл.почту.
Непадецки колбасит их. В приложение уже пускает но не более, вчера днём толкнул 130 грн ,а их так и нету на атб (хотя в операциях показало -130). В другом акке налом внес 1,6 на пенсион и так и не добавились .последняя операция за 1-е число светит. И украли 15 грн с дебетки .