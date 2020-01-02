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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4974497549764977

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 00:41

  Лагуна написав:У меня КОКО КАРД (Кредитна картка), не могу понять алгоритм начисленный % за пользование карточкой . Всегда гашу до РД, но мне все равно начисляют %. На горячке ничего вразумительно объяснить не могут -там полный штиль насчет цифр. Уже сделала платеж и в тот же день закинула большую сумму денег, что потратила , по выписке я в плюсе, но опять сняли % за кредитные средства.
Ребята, кто может поделится и уткнуть носом на их невидимые правила. Как они насчитывают % и из какой базы. Не голые 48% годовых, а вот с такой-то суммы взяли столько -то за столько -то дней, чтобы я сама смогла просчитать их % за кредит. Подозреваю, что банк мутит. Не возможно выходить в плюс и получать начисление %.

Ничего особенного для банков такого типа, где учет по проводкам, а не по авторизации. Единственное, что в льготный период не попадают неторговые операции, но вы это сразу видите по комиссии или балансу после проводки. Мне тоже начисляют в грейсе проценты и здесь, и в ощаде, и в альфе, обычно пару копеек в месяц.
Советую обратиться за расчетом процентов через приложение (Связь с банком - Задать вопрос - Тема обращения "Обслуживание долга"). Обычно в течение суток приходит ответ компетентного сотрудника.
Кроме того, возможно вы называете выпиской Справку о движении средств и состоянии счета, а по сути список операций, который в приложении ошибочно называется Выпиской по счету. Затребуйте настоящую ежемесячную выписку по счету на эл.почту.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 08:02

Лагуна
Почитайте СЮДИ :) https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4892693#p4892693
Можливо, десь знайдете пояснення. Flamingo прописав максимально доступно.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 21:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кто-то может войти в систему?
Rovdof
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 21:42

  Rovdof написав:Кто-то может войти в систему?

Тоже не могу зайти. «Ошибка сервера, сервис недоступен».
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 21:54

Ще в 21:59 працювало, а зараз "Будь ласка зачекайте"
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 22:41

Непадецки колбасит их. В приложение уже пускает но не более, вчера днём толкнул 130 грн ,а их так и нету на атб (хотя в операциях показало -130). В другом акке налом внес 1,6 на пенсион и так и не добавились .последняя операция за 1-е число светит. И украли 15 грн с дебетки .
Митяйка
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  #<1 ... 4974497549764977
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