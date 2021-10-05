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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 жов, 2021 13:14
stas_rst написав:
колеги, які категорії КБ на даний момент переважно дає Алі при проводці ?
22.09.- 2$ - Продукти
25.09. -~130$ - Все для дому
Лотерейка... переграти казино можна тільки зарплаткою Укрсиба.
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KVV
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Додано: Сер 06 жов, 2021 13:33
KVV
дякую
без лотерейки - ТАС В5 валютна, мабуть. Але на 2 долари - такий собі КБ 1%
ПС. Сьогодні алі висить із самого ранку. Різні браузери, куки чистив
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stas_rst
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Додано: Сер 06 жов, 2021 14:05
Вопрос не совсем к этой ветке, но спрошу.У члена семьи--ФОП. Оформлен в Привате. На счет заходят $. Что-то ему не удобно с конвертацией и обналичиванием, хочет перейти в Моно. Посоветуйте подходящий для даного вопроса банк и на какие моменты (тонкости) обращать внимание (в т.ч. и за границей).
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Golf_streem
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Додано: Сер 06 жов, 2021 14:09
Golf_streem написав:Вопрос не совсем к этой ветке, но спрошу.У члена семьи--ФОП. Оформлен в Привате. На счет заходят $. Что-то ему не удобно с конвертацией и обналичиванием, хочет перейти в Моно. Посоветуйте подходящий для даного вопроса банк и на какие моменты (тонкости) обращать внимание (в т.ч. и за границей).
Обратите внимание на Правекс
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Faceless
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Додано: Чет 07 жов, 2021 06:27
Если тянуть личные с кредитки Коко,нехорошие последствия будут?
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allaliu
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Додано: Чет 07 жов, 2021 06:37
allaliu написав:
Если тянуть личные с кредитки Коко,нехорошие последствия будут?
Нет.
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jay2004
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Додано: Чет 07 жов, 2021 14:32
Если личные непровелись по счету, то будет.
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demichh
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