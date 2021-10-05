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Лотерейка... переграти казино можна тільки зарплаткою Укрсиба.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 жов, 2021 13:14
Додано: Сер 06 жов, 2021 13:33
KVV дякую без лотерейки - ТАС В5 валютна, мабуть. Але на 2 долари - такий собі КБ 1%
ПС. Сьогодні алі висить із самого ранку. Різні браузери, куки чистив
Додано: Сер 06 жов, 2021 14:05
Re: Форвард Банк Forward Bank
Вопрос не совсем к этой ветке, но спрошу.У члена семьи--ФОП. Оформлен в Привате. На счет заходят $. Что-то ему не удобно с конвертацией и обналичиванием, хочет перейти в Моно. Посоветуйте подходящий для даного вопроса банк и на какие моменты (тонкости) обращать внимание (в т.ч. и за границей).
Додано: Сер 06 жов, 2021 14:09
Re: Форвард Банк Forward Bank
Обратите внимание на Правекс
Додано: Чет 07 жов, 2021 06:27
Re: Форвард Банк Forward Bank
Если тянуть личные с кредитки Коко,нехорошие последствия будут?
Додано: Чет 07 жов, 2021 06:37
Додано: Чет 07 жов, 2021 15:47
Re: Форвард Банк Forward Bank
Добрый день.
Подскажите, пжл, сколько можно вывести с дебетки и пенсионки за день и за месяц с каждой и вцелом с форварда через мобильное приложение на карту др банка или счет.
В отделении сказали до 100т с карты в день, а на гарячке только 50т в день.
Заранее благодарен.
Додано: Чет 07 жов, 2021 16:07
У них насколько я помню лимит вывода с рдной карты 50к. Соответственно 2 карты 100к
Додано: Чет 07 жов, 2021 16:08
У них насколько я помню лимит вывода с одной карты 50к. Соответственно 2 карты 100к[/quote]
Спасибо.
На гарячке сказали еще что сепом бесплатно и безлимит
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