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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4976497749784979>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 13:14

  stas_rst написав:колеги, які категорії КБ на даний момент переважно дає Алі при проводці ?

22.09.- 2$ - Продукти
25.09. -~130$ - Все для дому

Лотерейка... переграти казино можна тільки зарплаткою Укрсиба.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 13:33

KVV дякую :) без лотерейки - ТАС В5 валютна, мабуть. Але на 2 долари - такий собі КБ 1%
ПС. Сьогодні алі висить із самого ранку. Різні браузери, куки чистив
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 14:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

Вопрос не совсем к этой ветке, но спрошу.У члена семьи--ФОП. Оформлен в Привате. На счет заходят $. Что-то ему не удобно с конвертацией и обналичиванием, хочет перейти в Моно. Посоветуйте подходящий для даного вопроса банк и на какие моменты (тонкости) обращать внимание (в т.ч. и за границей).
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 14:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

Golf_streem написав:Вопрос не совсем к этой ветке, но спрошу.У члена семьи--ФОП. Оформлен в Привате. На счет заходят $. Что-то ему не удобно с конвертацией и обналичиванием, хочет перейти в Моно. Посоветуйте подходящий для даного вопроса банк и на какие моменты (тонкости) обращать внимание (в т.ч. и за границей).
Обратите внимание на Правекс
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 06:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

Если тянуть личные с кредитки Коко,нехорошие последствия будут?
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 06:37

  allaliu написав:Если тянуть личные с кредитки Коко,нехорошие последствия будут?


Нет.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 14:32

Если личные непровелись по счету, то будет.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 15:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

Добрый день.
Подскажите, пжл, сколько можно вывести с дебетки и пенсионки за день и за месяц с каждой и вцелом с форварда через мобильное приложение на карту др банка или счет.
В отделении сказали до 100т с карты в день, а на гарячке только 50т в день.
Заранее благодарен.
костас
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 16:07

  костас написав:Добрый день.
Подскажите, пжл, сколько можно вывести с дебетки и пенсионки за день и за месяц с каждой и вцелом с форварда через мобильное приложение на карту др банка или счет.
В отделении сказали до 100т с карты в день, а на гарячке только 50т в день.
Заранее благодарен.

У них насколько я помню лимит вывода с рдной карты 50к. Соответственно 2 карты 100к
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 16:08

У них насколько я помню лимит вывода с одной карты 50к. Соответственно 2 карты 100к[/quote]
Спасибо.
На гарячке сказали еще что сепом бесплатно и безлимит
костас
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