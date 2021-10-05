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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4976497749784979

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 16:09

  Flamingo написав:
  костас написав:Добрый день.
Подскажите, пжл, сколько можно вывести с дебетки и пенсионки за день и за месяц с каждой и вцелом с форварда через мобильное приложение на карту др банка или счет.
В отделении сказали до 100т с карты в день, а на гарячке только 50т в день.
Заранее благодарен.

У них насколько я помню лимит вывода с рдной карты 50к. Соответственно 2 карты 100к

А все інше - доСЕПити.
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 16:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

  костас написав:На гарячке сказали еще что сепом бесплатно и безлимит

виводив так декілька разів. Часто буває, що СЕП не випускає на стадії "Отправить", якщо ділити суму на дрібніші. Спрацьовує нікому незрозумілий блок. ГЛ теж не може пояснити. Пробуйте одразу однією великою.
stas_rst
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