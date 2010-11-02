костас написав:Добрый день. Подскажите, пжл, сколько можно вывести с дебетки и пенсионки за день и за месяц с каждой и вцелом с форварда через мобильное приложение на карту др банка или счет. В отделении сказали до 100т с карты в день, а на гарячке только 50т в день. Заранее благодарен.
У них насколько я помню лимит вывода с рдной карты 50к. Соответственно 2 карты 100к
костас написав:На гарячке сказали еще что сепом бесплатно и безлимит
виводив так декілька разів. Часто буває, що СЕП не випускає на стадії "Отправить", якщо ділити суму на дрібніші. Спрацьовує нікому незрозумілий блок. ГЛ теж не може пояснити. Пробуйте одразу однією великою.