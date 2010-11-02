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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4976497749784979

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 16:09

  Flamingo написав:
  костас написав:Добрый день.
Подскажите, пжл, сколько можно вывести с дебетки и пенсионки за день и за месяц с каждой и вцелом с форварда через мобильное приложение на карту др банка или счет.
В отделении сказали до 100т с карты в день, а на гарячке только 50т в день.
Заранее благодарен.

У них насколько я помню лимит вывода с рдной карты 50к. Соответственно 2 карты 100к

А все інше - доСЕПити.
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 16:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

  костас написав:На гарячке сказали еще что сепом бесплатно и безлимит

виводив так декілька разів. Часто буває, що СЕП не випускає на стадії "Отправить", якщо ділити суму на дрібніші. Спрацьовує нікому незрозумілий блок. ГЛ теж не може пояснити. Пробуйте одразу однією великою.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 10:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите, депозиты с "плюсами" еще есть? В каком другом банке есть депо с хорошими процентами?
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 11:41

Golf_streem Вчера узнавал- до 15.10.21 еще действует акция.
green
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 12:09

Golf_streem
Обзор ставок:https://minfin.com.ua/deposits/stats/
+ Укрбудинвест от 100 тыс с ежемес % -11.75
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 12:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

green, demichh Спасибо
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 12:42

  demichh написав:Golf_streem
Обзор ставок:https://minfin.com.ua/deposits/stats/
+ Укрбудинвест от 100 тыс с ежемес % -11.75

А не 11.5%?
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