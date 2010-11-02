Форвард Банк Forward Bank
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Додано: Чет 07 жов, 2021 16:09
Flamingo написав: костас написав:
Добрый день.
Подскажите, пжл, сколько можно вывести с дебетки и пенсионки за день и за месяц с каждой и вцелом с форварда через мобильное приложение на карту др банка или счет.
В отделении сказали до 100т с карты в день, а на гарячке только 50т в день.
Заранее благодарен.
У них насколько я помню лимит вывода с рдной карты 50к. Соответственно 2 карты 100к
А все інше - доСЕПити.
Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 07 жов, 2021 16:17
костас написав:
На гарячке сказали еще что сепом бесплатно и безлимит
виводив так декілька разів. Часто буває, що СЕП не випускає на стадії "Отправить", якщо ділити суму на дрібніші. Спрацьовує нікому незрозумілий блок. ГЛ теж не може пояснити. Пробуйте одразу однією великою.
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Додано: Пон 11 жов, 2021 10:35
Подскажите, депозиты с "плюсами" еще есть? В каком другом банке есть депо с хорошими процентами?
Golf_streem
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Додано: Пон 11 жов, 2021 11:41
Golf_streem Вчера узнавал- до 15.10.21 еще действует акция.
green
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Додано: Пон 11 жов, 2021 12:09
Golf_streem
Обзор ставок:
https://minfin.com.ua/deposits/stats/
+ Укрбудинвест от 100 тыс с ежемес % -11.75
demichh
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Додано: Пон 11 жов, 2021 12:30
green, demichh Спасибо
Golf_streem
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Додано: Пон 11 жов, 2021 12:42
Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 11 жов, 2021 17:54
Пишут, на 18 мес. Базовая 11.25% с ежемес. выплатой, +0.5 за 100 тыщь.(переоформление, или предьява чека о снятии денех в другом банке).
https://ubib.com.ua/private/deposits
demichh
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