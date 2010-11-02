Flamingo написав:
У них насколько я помню лимит вывода с рдной карты 50к. Соответственно 2 карты 100к
А все інше - доСЕПити.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 жов, 2021 16:09
А все інше - доСЕПити.
Додано: Чет 07 жов, 2021 16:17
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Пон 11 жов, 2021 10:35
Re: Форвард Банк Forward Bank
Подскажите, депозиты с "плюсами" еще есть? В каком другом банке есть депо с хорошими процентами?
Додано: Пон 11 жов, 2021 12:09
Golf_streem
Обзор ставок:
+ Укрбудинвест от 100 тыс с ежемес % -11.75
Додано: Пон 11 жов, 2021 12:30
Re: Форвард Банк Forward Bank
green, demichh Спасибо
Додано: Пон 11 жов, 2021 12:42
А не 11.5%?
Додано: Пон 11 жов, 2021 17:54
Квесторе_поверніться
Пишут, на 18 мес. Базовая 11.25% с ежемес. выплатой, +0.5 за 100 тыщь.(переоформление, или предьява чека о снятии денех в другом банке).
Додано: Пон 11 жов, 2021 21:02
Re: Форвард Банк Forward Bank
Добрый вечер.
Подскажите какую Макс сумму я могу перевести со своей дебетной/пенсионной карты другому клиенту Форвард банка через мобильное приложение:
За раз?
За день?
За месяц?
Спасибо.
P.S. Поддержка написала:
Одноразова транзакція на іншу карту - 14999грн
в день стандартний ліміт складає 50000грн, але Ви можете збільшити добовий ліміт самостійно у Вашому особистому кабінеті
Но это брехня, даёт больше.
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