Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 жов, 2021 11:00
lamal написав:
Шановні клієнти, повідомляємо вас, що з 12 листопада 2021 року будуть внесені зміни до тарифів по кредитним картковим продуктам, а саме: змінюється розмір тарифу «Плата за обслуговування кредитної заборгованості, стягується щомісячно».
Эт старые карты, Выручалка, Друзяка и т.п.
https://www.forward-bank.com/cards/abou ... _cards.pdf
Amethyst
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Додано: Вів 12 жов, 2021 11:41
И банк планирует запустить видео-идентификацию и поддержку через Дія для новых клиентов.
Новость на сайте выложили, но затем быстренько убрали.
MASolomko
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