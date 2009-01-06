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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4977497849794980

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:00

  lamal написав:Шановні клієнти, повідомляємо вас, що з 12 листопада 2021 року будуть внесені зміни до тарифів по кредитним картковим продуктам, а саме: змінюється розмір тарифу «Плата за обслуговування кредитної заборгованості, стягується щомісячно».

Эт старые карты, Выручалка, Друзяка и т.п.
https://www.forward-bank.com/cards/abou ... _cards.pdf
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

И банк планирует запустить видео-идентификацию и поддержку через Дія для новых клиентов.
Новость на сайте выложили, но затем быстренько убрали.
MASolomko
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  #<1 ... 4977497849794980
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