Форвард Банк Forward Bank
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 жов, 2021 11:00
lamal написав:
Шановні клієнти, повідомляємо вас, що з 12 листопада 2021 року будуть внесені зміни до тарифів по кредитним картковим продуктам, а саме: змінюється розмір тарифу «Плата за обслуговування кредитної заборгованості, стягується щомісячно».
Эт старые карты, Выручалка, Друзяка и т.п.
https://www.forward-bank.com/cards/abou ... _cards.pdf
Amethyst
Повідомлень: 1013
З нами з: 05.05.21
Подякував: 53 раз.
Подякували: 170 раз.
Профіль
Додано: Вів 12 жов, 2021 11:41
И банк планирует запустить видео-идентификацию и поддержку через Дія для новых клиентов.
Новость на сайте выложили, но затем быстренько убрали.
MASolomko
Повідомлень: 3819
З нами з: 08.03.18
Подякував: 442 раз.
Подякували: 687 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 12 жов, 2021 12:36
MASolomko написав:
И банк планирует запустить видео-идентификацию и поддержку через Дія для новых клиентов.
Новость на сайте выложили, но затем быстренько убрали.
мне в телеграм эту новость прислали
lamal
Повідомлень: 75
З нами з: 11.03.21
Подякував: 51 раз.
Подякували: 7 раз.
Профіль
Додано: Вів 12 жов, 2021 12:54
demichh написав:
Пишут, на 18 мес. Базовая 11.25% с ежемес. выплатой, +0.5 за 100 тыщь.(переоформление, или предьява чека о снятии денех в другом банке).
https://ubib.com.ua/private/deposits
Ви праві. Була базова 11,5%, потім 11%, а зараз 11,25%.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 37903
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1896 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
Ferlakur
,
Hemi
і 4 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
Схожі теми
322
97973
313
87615
99237
12834622