Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 жов, 2021 11:00
lamal написав:
Шановні клієнти, повідомляємо вас, що з 12 листопада 2021 року будуть внесені зміни до тарифів по кредитним картковим продуктам, а саме: змінюється розмір тарифу «Плата за обслуговування кредитної заборгованості, стягується щомісячно».
Эт старые карты, Выручалка, Друзяка и т.п.
https://www.forward-bank.com/cards/abou ... _cards.pdf
Amethyst
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Додано: Вів 12 жов, 2021 11:41
И банк планирует запустить видео-идентификацию и поддержку через Дія для новых клиентов.
Новость на сайте выложили, но затем быстренько убрали.
MASolomko
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Додано: Вів 12 жов, 2021 12:36
MASolomko написав:
И банк планирует запустить видео-идентификацию и поддержку через Дія для новых клиентов.
Новость на сайте выложили, но затем быстренько убрали.
мне в телеграм эту новость прислали
lamal
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Додано: Вів 12 жов, 2021 12:54
demichh написав:
Пишут, на 18 мес. Базовая 11.25% с ежемес. выплатой, +0.5 за 100 тыщь.(переоформление, или предьява чека о снятии денех в другом банке).
https://ubib.com.ua/private/deposits
Ви праві. Була базова 11,5%, потім 11%, а зараз 11,25%.
Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 12 жов, 2021 13:55
По не проверенной инфе, со слов оператора банка, с 15.11 по дебетным картам до 15к 12% годовых, после 15к, 8% годовых.
korzviktor20
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Додано: Вів 12 жов, 2021 14:46
Доллар сейчас на сайте 26.45, в приложении 26.45, в деталях операции 26.754
Откуда они его взяли?
mikos
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Додано: Вів 12 жов, 2021 14:49
korzviktor20 написав:
По не проверенной инфе, со слов оператора банка, с 15.11 по дебетным картам до 15к 12% годовых, после 15к, 8% годовых.
Если верить словам начальника отделения, по пенсионка будет 9%, 15%/8.5% по дебетке остаётся без изменений
lloydbanksua
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Додано: Вів 12 жов, 2021 15:08
lloydbanksua написав: korzviktor20 написав:
По не проверенной инфе, со слов оператора банка, с 15.11 по дебетным картам до 15к 12% годовых, после 15к, 8% годовых.
Если верить словам начальника отделения, по пенсионка будет 9%, 15%/8.5% по дебетке остаётся без изменений
снижение ставки 15% по дебетке, у Фарса отобразиться значительно на отчетности, клиенты уйдут, и вообще станет не выгодным для использования
joik
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Додано: Вів 12 жов, 2021 15:12
joik написав: lloydbanksua написав: korzviktor20 написав:
По не проверенной инфе, со слов оператора банка, с 15.11 по дебетным картам до 15к 12% годовых, после 15к, 8% годовых.
Если верить словам начальника отделения, по пенсионка будет 9%, 15%/8.5% по дебетке остаётся без изменений
снижение ставки 15% по дебетке, у Фарса отобразиться значительно на отчетности, клиенты уйдут, и вообще станет не выгодным для использования
Тем более, что год назад тоже хотели срезать по Дебетке. Предупредили за месяц - видимо, пошёл знатный вынос и отменили понижение.
jay2004
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