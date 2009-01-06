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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4978497949804981>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 495
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
96
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
111
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
68
Всього голосів : 495
Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:00

  lamal написав:Шановні клієнти, повідомляємо вас, що з 12 листопада 2021 року будуть внесені зміни до тарифів по кредитним картковим продуктам, а саме: змінюється розмір тарифу «Плата за обслуговування кредитної заборгованості, стягується щомісячно».

Эт старые карты, Выручалка, Друзяка и т.п.
https://www.forward-bank.com/cards/abou ... _cards.pdf
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

И банк планирует запустить видео-идентификацию и поддержку через Дія для новых клиентов.
Новость на сайте выложили, но затем быстренько убрали.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 12:36

  MASolomko написав:И банк планирует запустить видео-идентификацию и поддержку через Дія для новых клиентов.
Новость на сайте выложили, но затем быстренько убрали.

мне в телеграм эту новость прислали
lamal
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 12:54

  demichh написав:Пишут, на 18 мес. Базовая 11.25% с ежемес. выплатой, +0.5 за 100 тыщь.(переоформление, или предьява чека о снятии денех в другом банке).
https://ubib.com.ua/private/deposits

Ви праві. Була базова 11,5%, потім 11%, а зараз 11,25%.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 13:55

По не проверенной инфе, со слов оператора банка, с 15.11 по дебетным картам до 15к 12% годовых, после 15к, 8% годовых.
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 14:26

  korzviktor20 написав:По не проверенной инфе, со слов оператора банка, с 15.11 по дебетным картам до 15к 12% годовых, после 15к, 8% годовых.


шо, пенсионку поднимут? :mrgreen: :mrgreen:
а так ожидаемо конечно
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 14:46

Доллар сейчас на сайте 26.45, в приложении 26.45, в деталях операции 26.754 :) Откуда они его взяли?
mikos
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 14:49

  korzviktor20 написав:По не проверенной инфе, со слов оператора банка, с 15.11 по дебетным картам до 15к 12% годовых, после 15к, 8% годовых.

Если верить словам начальника отделения, по пенсионка будет 9%, 15%/8.5% по дебетке остаётся без изменений
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 15:08

  lloydbanksua написав:
  korzviktor20 написав:По не проверенной инфе, со слов оператора банка, с 15.11 по дебетным картам до 15к 12% годовых, после 15к, 8% годовых.

Если верить словам начальника отделения, по пенсионка будет 9%, 15%/8.5% по дебетке остаётся без изменений


снижение ставки 15% по дебетке, у Фарса отобразиться значительно на отчетности, клиенты уйдут, и вообще станет не выгодным для использования
joik
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 15:12

  joik написав:
  lloydbanksua написав:
  korzviktor20 написав:По не проверенной инфе, со слов оператора банка, с 15.11 по дебетным картам до 15к 12% годовых, после 15к, 8% годовых.

Если верить словам начальника отделения, по пенсионка будет 9%, 15%/8.5% по дебетке остаётся без изменений


снижение ставки 15% по дебетке, у Фарса отобразиться значительно на отчетности, клиенты уйдут, и вообще станет не выгодным для использования


Тем более, что год назад тоже хотели срезать по Дебетке. Предупредили за месяц - видимо, пошёл знатный вынос и отменили понижение.
jay2004
 
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